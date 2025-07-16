韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》公布第二輪演出單位

由The Fact 舉辦、Fan N Star及The Square ENM擔任韓國主辦、索恩娛樂擔任澳門主辦，全球矚目的韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards（TMA）》將於2025年 9 月 20 日（星期六）晚上假澳門最大面積戶外大型演出場地澳門戶外表演區舉行。早前公布第一波演出名單，即引來外界熱烈討論，今日公布的第二輪演出陣容同樣吸睛，當中包括：AHOF, CLOSE YOUR EYES, ENHYPEN, MEOVV, TWS 及 ZEROBASEONE，六組引領 K-POP 全球化的頂尖團體蓄勢待發，準備為一眾樂迷帶來一個難忘的晚上。

期間限定九人男團AHOF 透過 SBS 選秀節目《Universe League（宇宙聯盟）》組成，他們於7月 1 日以首張迷你專輯《WHO WE ARE》正式出道，即登上韓國內外主要音樂排行榜前列位置，首周銷量突破 36 萬張。此外，AHOF還在《MUSIC BANK》、《The Show》及《SHOW CHAMPION》三大人氣音樂節目中勝出，成為三冠王，氣勢一時無倆。





另一期間限定七人男團CLOSE YOUR EYES 由 JTBC 互動選秀節目《PROJECT 7》中誕生， 今年4 月推出首張迷你專輯《ETERNALT》正式出道，上星期三（9 日）CLOSE YOUR EYES發行第二張迷你專輯《Snowy Summer》，首天銷量突破 20 萬張，迅速登上全球主要音樂排行榜。

ENHYPEN 憑藉第六張迷你專輯《DESIRE : UNLEASH》再度證明實力，席捲國內外專輯與串流音樂平台排行榜。今年4 月ENHYPEN於世界最大型Coachella音樂節中登場，與觀眾同樂；組合下半年計劃在日本、美國及歐洲等地巡演，足跡遍布全球，這次特別亮相TMA，一眾港澳樂迷必能享盡視聽之娛。





MEOVV 於去年 9 月以單曲《MEOW》正式出道，憑藉強勁與細緻感兼備的音樂與舞台演出，給粉絲留下深刻印象。透過第二張單曲《TOXIC》與首張 EP《MY EYES OPEN VVIDE》，成功展現獨特音樂風格，吸納不同層面K-POP樂迷的同時，亦逐漸登上新一代女團領軍人物行列，進佔韓國本土及國際音樂流行榜。





TWS 去年於《2024 The Fact Music Awards》上獲得三個獎項，今年也備受期待。組合於今年 4 月推出第三張迷你專輯《TRY WITH US》，開創獨有清新時尚音樂風格，成功橫掃所有國內音樂節目內的音樂榜首位置。另外，TWS於日本出道後亦登上 Oricon 及 Billboard Japan 等主要榜單，展現強大全球影響力。





ZEROBASEONE 作為代表性的五代男團，自出道以來創下多項 K-POP 新紀錄。今年 2 月發行的第五張迷你專輯《BLUE PARADISE》達成連續五張百萬銷量紀錄，並首次打入美國 Billboard 200 第28位。在日本，ZEROBASEONE亦人氣爆燈，首支日語單曲《YURA YURA – 運命之花-》甫推出即登上Oricon細碟榜榜首，銷量達30萬張，成為首支出道作即登榜首的海外藝人單位，至於今年1 月發行的首張日語 EP《PREZENT》，也同樣登上 Oricon 和 Billboard Japan 等主要流行榜，穩步拓展全球市場。



密切留意更多強勁演出名單，將於日內公布，敬請期待。如欲接收更多資訊，可留意官方社交媒體專頁的公布：



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