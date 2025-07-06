【綜合】等了快兩年！BLACKPINK合體三巡「DEADLINE」首演新歌《JUMP》，成員擁抱親吻感動全場
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【綜合】等了快兩年！BLACKPINK合體三巡「DEADLINE」首演新歌《JUMP》，成員擁抱親吻感動全場

KPOP   2025年7月6日   星期日13:43   Sani  

（封面圖源：X@personablink、bpinkconcerts截圖）

女團BLACKPINK第三次世界巡迴演唱會「DEADLINE」昨晚在韓國高陽體育場開幕，四位成員久違重聚，不僅表演人氣歌曲更帶來新歌首演，別具意義。

BLACKPINK以《Kill This Love》開場，先後演唱《Pink Venom》《How You Like That》《Playing With Fire》《SHUT DOWN》《Pretty Savage》《WHISTLE》《Lovesick Girls》《BOOMBAYAH》《DDU-DU DDU-DU》《AS IF IT'S YOUR LAST》《Forever Young》等多首人氣歌曲，令現場氣氛不斷高漲。

BLACKPINK還首次公開並表演了時隔2年8個月的新歌《Jump》新歌，延續招牌性的EDM強勁曲風，副歌部份更搭配鐳射燈光，瞬間將演唱會變成大型夜店。

BLACKPINK在2023年與YG娛樂合約到期後專注於成員個人發展，久違重聚一起站上舞台，欣喜地圍抱在一起表達激動之情，Lisa還深情親吻ROSÉ的臉頰，十分親暱。

成員們也表演了各自的SOLO歌曲，Jisoo帶來《Earthquake》《Your Love》，Lisa表演《NEW WOMAN》《Rockystar》，Jennie表演《Mantra》《with the IE (way up)》《Like Jennie》等。Rose演唱了《3am》《toxic till the end》，表演《APT.》時還隨機邀請了一位熱情粉絲一起上台，令現場氣氛更加沸騰。

眾多圈內明星也到場欣賞了BLACKPINK的表演，演員李敏鎬、薛仁雅、朴明洙、宇宙少女苞娜等都通過SNS分享了現場認證照。
（圖源：IG@Actorleeminho、_seorina）
（圖源：IG@bn_95819、dj_gpark）

此外，「DEADLINE」世界巡迴演唱會是BLACKPINK在動員180萬觀眾、創下K-POP女團記錄的「BORN PINK」演唱會之後時隔1年10個月的全新回歸，也令她們成為首個在高陽綜合運動場主體育場舉辦單獨演出的K-POP女團。
（圖源：IG@jennierubyjane）
（圖源：IG@jennierubyjane）

今晚BLACKPINK將繼續舉辦第二場首爾演出，接下來陸續飛赴美國、加拿大、法國、意大利、西班牙、英國、泰國、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、日本等地開場，並於10月18日和19日在台灣高雄、2026年1月24日和25日在香港與當地粉絲見面。
（圖源：YG娛樂）

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