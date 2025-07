【綜合】等了快兩年！BLACKPINK合體三巡「DEADLINE」首演新歌《JUMP》，成員擁抱親吻感動全場

女團BLACKPINK第三次世界巡迴演唱會「DEADLINE」昨晚在韓國高陽體育場開幕,四位成員久違重聚,不僅表演人氣歌曲更帶來新歌首演,別具意義。

BLACKPINK以《Kill This Love》開場,先後演唱《Pink Venom》《How You Like That》《Playing With Fire》《SHUT DOWN》《Pretty Savage》《WHISTLE》《Lovesick Girls》《BOOMBAYAH》《DDU-DU DDU-DU》《AS IF IT'S YOUR LAST》《Forever Young》等多首人氣歌曲,令現場氣氛不斷高漲。



BLACKPINK kicks off the DEADLINE World Tour with a performance of ‘KILL THIS LOVE.’ pic.twitter.com/Xi8wVBSao5 — Pop Base (@PopBase) July 5, 2025

BLACKPINK還首次公開並表演了時隔2年8個月的新歌《Jump》新歌,延續招牌性的EDM強勁曲風,副歌部份更搭配鐳射燈光,瞬間將演唱會變成大型夜店。



BLACKPINK在2023年與YG娛樂合約到期後專注於成員個人發展,久違重聚一起站上舞台,欣喜地圍抱在一起表達激動之情,Lisa還深情親吻ROSÉ的臉頰,十分親暱。



成員們也表演了各自的SOLO歌曲,Jisoo帶來《Earthquake》《Your Love》,Lisa表演《NEW WOMAN》《Rockystar》,Jennie表演《Mantra》《with the IE (way up)》《Like Jennie》等。Rose演唱了《3am》《toxic till the end》,表演《APT.》時還隨機邀請了一位熱情粉絲一起上台,令現場氣氛更加沸騰。



BLACKPINK's Jisoo performs Earthquake while looking like an angel.pic.twitter.com/IunC2AQGcT — About Music (@AboutMusicYT) July 5, 2025

ROSÉ BRINGS A LUCKY BLINKS OR NUMBERONES ON STAGE OMFG DURING APT.



ROSÉ DEADLINE TOUR #ROSÉinSEOUL #ROSÉ #BLACKPINK_DEADLINE pic.twitter.com/3KzwiUXu8d — hiro (@rsrosiess) July 5, 2025

眾多圈內明星也到場欣賞了BLACKPINK的表演,演員李敏鎬、薛仁雅、朴明洙、宇宙少女苞娜等都通過SNS分享了現場認證照。





此外,「DEADLINE」世界巡迴演唱會是BLACKPINK在動員180萬觀眾、創下K-POP女團記錄的「BORN PINK」演唱會之後時隔1年10個月的全新回歸,也令她們成為首個在高陽綜合運動場主體育場舉辦單獨演出的K-POP女團。





今晚BLACKPINK將繼續舉辦第二場首爾演出,接下來陸續飛赴美國、加拿大、法國、意大利、西班牙、英國、泰國、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、日本等地開場,並於10月18日和19日在台灣高雄、2026年1月24日和25日在香港與當地粉絲見面。



