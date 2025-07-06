【综合】等了快两年！BLACKPINK合体三巡「DEADLINE」首演新歌《JUMP》，成员拥抱亲吻感动全场

女团BLACKPINK第三次世界巡回演唱会「DEADLINE」昨晚在韩国高阳体育场开幕，四位成员久违重聚，不仅表演人气歌曲更带来新歌首演，别具意义。

BLACKPINK以《Kill This Love》开场，先后演唱《Pink Venom》《How You Like That》《Playing With Fire》《SHUT DOWN》《Pretty Savage》《WHISTLE》《Lovesick Girls》《BOOMBAYAH》《DDU-DU DDU-DU》《AS IF IT'S YOUR LAST》《Forever Young》等多首人气歌曲，令现场气氛不断高涨。



BLACKPINK kicks off the DEADLINE World Tour with a performance of ‘KILL THIS LOVE.’ pic.twitter.com/Xi8wVBSao5 — Pop Base (@PopBase) July 5, 2025

BLACKPINK还首次公开并表演了时隔2年8个月的新歌《Jump》新歌，延续招牌性的EDM强劲曲风，副歌部份更搭配镭射灯光，瞬间将演唱会变成大型夜店。



BLACKPINK在2023年与YG娱乐合约到期后专注於成员个人发展，久违重聚一起站上舞台，欣喜地围抱在一起表达激动之情，Lisa还深情亲吻ROSÉ的脸颊，十分亲昵。



成员们也表演了各自的SOLO歌曲，Jisoo带来《Earthquake》《Your Love》，Lisa表演《NEW WOMAN》《Rockystar》，Jennie表演《Mantra》《with the IE (way up)》《Like Jennie》等。Rose演唱了《3am》《toxic till the end》，表演《APT.》时还随机邀请了一位热情粉丝一起上台，令现场气氛更加沸腾。



BLACKPINK's Jisoo performs Earthquake while looking like an angel.pic.twitter.com/IunC2AQGcT — About Music (@AboutMusicYT) July 5, 2025

ROSÉ BRINGS A LUCKY BLINKS OR NUMBERONES ON STAGE OMFG DURING APT.



ROSÉ DEADLINE TOUR #ROSÉinSEOUL #ROSÉ #BLACKPINK_DEADLINE pic.twitter.com/3KzwiUXu8d — hiro (@rsrosiess) July 5, 2025

众多圈内明星也到场欣赏了BLACKPINK的表演，演员李敏镐、薛仁雅、朴明洙、宇宙少女苞娜等都通过SNS分享了现场认证照。





此外，「DEADLINE」世界巡回演唱会是BLACKPINK在动员180万观众、创下K-POP女团记录的「BORN PINK」演唱会之后时隔1年10个月的全新回归，也令她们成为首个在高阳综合运动场主体育场举办单独演出的K-POP女团。





今晚BLACKPINK将继续举办第二场首尔演出，接下来陆续飞赴美国、加拿大、法国、意大利、西班牙、英国、泰国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、日本等地开场，并於10月18日和19日在台湾高雄、2026年1月24日和25日在香港与当地粉丝见面。



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