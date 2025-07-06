【综合】等了快两年！BLACKPINK合体三巡「DEADLINE」首演新歌《JUMP》，成员拥抱亲吻感动全场
广告

【综合】等了快两年！BLACKPINK合体三巡「DEADLINE」首演新歌《JUMP》，成员拥抱亲吻感动全场

KPOP   2025年7月6日   星期日13:43   Sani  

（封面图源：X@personablink、bpinkconcerts截图）

女团BLACKPINK第三次世界巡回演唱会「DEADLINE」昨晚在韩国高阳体育场开幕，四位成员久违重聚，不仅表演人气歌曲更带来新歌首演，别具意义。

BLACKPINK以《Kill This Love》开场，先后演唱《Pink Venom》《How You Like That》《Playing With Fire》《SHUT DOWN》《Pretty Savage》《WHISTLE》《Lovesick Girls》《BOOMBAYAH》《DDU-DU DDU-DU》《AS IF IT'S YOUR LAST》《Forever Young》等多首人气歌曲，令现场气氛不断高涨。

BLACKPINK还首次公开并表演了时隔2年8个月的新歌《Jump》新歌，延续招牌性的EDM强劲曲风，副歌部份更搭配镭射灯光，瞬间将演唱会变成大型夜店。

BLACKPINK在2023年与YG娱乐合约到期后专注於成员个人发展，久违重聚一起站上舞台，欣喜地围抱在一起表达激动之情，Lisa还深情亲吻ROSÉ的脸颊，十分亲昵。

成员们也表演了各自的SOLO歌曲，Jisoo带来《Earthquake》《Your Love》，Lisa表演《NEW WOMAN》《Rockystar》，Jennie表演《Mantra》《with the IE (way up)》《Like Jennie》等。Rose演唱了《3am》《toxic till the end》，表演《APT.》时还随机邀请了一位热情粉丝一起上台，令现场气氛更加沸腾。

众多圈内明星也到场欣赏了BLACKPINK的表演，演员李敏镐、薛仁雅、朴明洙、宇宙少女苞娜等都通过SNS分享了现场认证照。
（图源：IG@Actorleeminho、_seorina）
（图源：IG@bn_95819、dj_gpark）

此外，「DEADLINE」世界巡回演唱会是BLACKPINK在动员180万观众、创下K-POP女团记录的「BORN PINK」演唱会之后时隔1年10个月的全新回归，也令她们成为首个在高阳综合运动场主体育场举办单独演出的K-POP女团。
（图源：IG@jennierubyjane）
（图源：IG@jennierubyjane）

今晚BLACKPINK将继续举办第二场首尔演出，接下来陆续飞赴美国、加拿大、法国、意大利、西班牙、英国、泰国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、日本等地开场，并於10月18日和19日在台湾高雄、2026年1月24日和25日在香港与当地粉丝见面。
（图源：YG娱乐）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 【综合】等了快两年！BLACKPINK合体三巡「DEADLINE」首演新歌《JUMP》，成员拥抱亲吻感动全场
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手