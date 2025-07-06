「跳舞的時候晃動可能會很帥氣」SHINee泰民就日本地震預言輕率發言道歉：正在反省！

SHINee 泰民就日本地震相關發言進行道歉。

今日（6）SHINee 泰民通過 IG 限時動態寫下：「爲了安慰擔心的粉絲們，對輕率地談論地震一事表示道歉。沒有充分考慮當地人的情況和自然災害的危險性，對我的言論做出深刻反省。」他還說：「我也對預言很擔心過，幸好沒有造成太大的損失，今後我會成為慎重地思考的人，謝謝。」



泰民5日下午，出席在日本西武巨蛋舉行的 MBC《Show！音樂中心 in JAPAN》。當天演出結束後，他與珉豪一起進行現場直播時表示：「不是有（地震相關的）預言嗎？現在真的很安全，大家不用太擔心。」珉豪問道：「是誰擔心的？」泰民回答：「我有想像過唱歌途中動搖怎麼辦？因爲我是 N（MBTI），所以想象過那個場面，如果在舞台晃動的話可能會很帥氣，跳舞的時候是不是真的像3D一樣晃動呢？煙火裝置也爆炸，如果著火了怎麼辦呢。」因此有部分網友指責泰民發言太輕率，引發爭議。



另外，泰民將從今年9月開始在神奈川、佐賀、靜岡、千葉、兵庫等日本5個城市舉行共11次的日巡演唱會《2025 TAEMIN ARENA TOUR》。

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