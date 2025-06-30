《魔鬼的計謀》徐東珠&張聖圭經紀人結婚♥ 戰友朴京林&軌道出席祝福
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《魔鬼的計謀》徐東珠&張聖圭經紀人結婚♥ 戰友朴京林&軌道出席祝福

明星   2025年6月30日   星期一17:45   草莓  

（封面圖源：徐東珠IG@danielles38、軌道IG@orbit_scientist截圖）

《魔鬼的計謀》第一季「腦性女律師」徐東珠，因記憶力超強一戰成名，而她本身也是星二代、電視綜藝人，除了《魔鬼的計謀》戰友朴京林與軌道出席婚禮外，不少演藝圈人士也出席。

徐東珠（圖源：Netflix《魔鬼的計謀》官方宣傳照）

1983年生、現年42歲的徐東珠，本身是星二代，父親是已故諧星徐世源，母親是模特兒出身藝人徐貞姬，她自己還是美國律師斜槓韓國綜藝人，本身就小有名氣，2023年演出挑戰獎金的Netflix燒腦節目《魔鬼的計謀》更打開世界知名度。2010年她便曾在美國和大6歲之韓裔美國人結婚，婚姻僅維持四年，去年才宣布再婚，對象是張聖圭經紀公司之負責人。

*先前報導回顧：
〈《魔鬼的計謀》「腦性女律師」徐東珠相隔十多年再婚，「戰友」軌道&郭峻彬獻祝福〉‎

昨（29）徐東珠與新郎步入禮堂，聚集不少電視圈、YouTube圈人士，除了徐東珠母親徐貞姬和母親男友建築師金泰賢坐大位外，與會嘉賓包括張聖圭、風子、安慧京、黃保羅、金智珉、朴世美等，徐東珠在《魔鬼的計謀》裡的戰友朴京林與軌道也出席。回顧《魔鬼的計謀》播出內容，朴京林也熟識徐東珠母親，在徐東珠小時候朴京林就看過她，交情不淺，而徐東珠和軌道是節目裡長期的盟友，即便節目結束了仍維持交情。
（圖源：Unison黃仁赫IG@kuyhni_、風子IG@bjpj0122截圖）（圖源：IG@_saori452截圖）

▼軌道和徐東珠新人合影，寫下：「真心珍惜且深愛，兩位多麼美麗之人，以後只走花路吧。」
軌道（右一）與徐東珠新人合影（圖源：軌道IG@orbit_scientist截圖）

另外，徐東珠當日婚禮司儀是配音員南道亨，祝歌歌手是聲樂男團Unison、HYNN（朴惠媛，曾組WSG Wannabe）與Fromm。徐東珠的愛犬典禮上也像花童般進場給予祝福，成為全場「嬌點」。據韓媒報導，徐東珠母親男友金泰賢致詞時還疑似落淚擦了擦眼睛，開玩笑說是防曬乳弄到眼睛了，感人又搞笑。
Unison替徐東珠婚禮唱祝歌、黃仁赫和軌道合影（圖源：Unison黃仁赫IG@kuyhni_截圖）Unison和徐東珠合影、HYNN飆渾厚嗓音獻唱祝歌（圖源：Unison黃仁赫IG@kuyhni_截圖）Fromm獻唱祝歌（圖源：Fromm IG@frommeg截圖）

徐東珠登場婚禮的毛孩，典禮過後睏到想睡XD（圖源：Fromm IG@frommeg截圖、Unison黃仁赫IG@kuyhni_截圖）

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