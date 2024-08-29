《魔鬼的計謀》「腦性女律師」徐東珠相隔十多年再婚，「戰友」軌道&郭俊彬獻祝福

曾演出Netflix益智獎金節目《魔鬼的計謀》的美國律師兼電視綜藝人徐東珠將再婚。

據《體育朝鮮》今（29）日報導，徐東珠預定在明年6月29日於首爾某地與圈外人結婚，婚禮採非公開形式，只邀請雙方家人與好友。徐東珠經紀公司Onesta Company隨後也發出聲明認證此消息，但說明日期尚未確定。



1983年生、現年41歲的徐東珠，本身是電視綜藝人也是星二代，父親是已故藝人徐世源，母親是模特兒出身藝人徐貞姬。星二代加上曾爆家醜（爸爸徐世源家暴），還有本身學經歷相當華麗，從美國律師斜槓韓國藝人，讓她名氣不小，去年演出《魔鬼的計謀》更打開海外知名度。



徐東珠2008年曾與哈佛大學出身旅美僑胞企業家結婚，婚姻僅維持5年，明年2025年要再婚，兩段婚姻相差十多年。各家媒體報導她將再婚後，徐東珠稍早於個人IG親自宣布消息，表示對象不是藝人因此不能公開太多，最後親暱的喊新郎並說：「謝謝你跟我結婚！」照片與文字都相當甜蜜。



藝人洪錫天、蘇有珍、朴荷娜、李賢怡、Ali與金英熙等人都留言祝福，她在《魔鬼的計謀》中的「戰友」軌道與郭俊彬也送上祝福「東珠啊恭喜你」、「哇嗚恭喜你」。



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