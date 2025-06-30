《魔鬼的计谋》徐东珠&张圣圭经纪人结婚♥ 战友朴京林&轨道出席祝福

《魔鬼的计谋》第一季「脑性女律师」徐东珠，因记忆力超强一战成名，而她本身也是星二代、电视综艺人，除了《魔鬼的计谋》战友朴京林与轨道出席婚礼外，不少演艺圈人士也出席。

1983年生、现年42岁的徐东珠，本身是星二代，父亲是已故谐星徐世源，母亲是模特儿出身艺人徐贞姬，她自己还是美国律师斜杠韩国综艺人，本身就小有名气，2023年演出挑战奖金的Netflix烧脑节目《魔鬼的计谋》更打开世界知名度。2010年她便曾在美国和大6岁之韩裔美国人结婚，婚姻仅维持四年，去年才宣布再婚，对象是张圣圭经纪公司之负责人。

*先前报导回顾：

〈《魔鬼的计谋》「脑性女律师」徐东珠相隔十多年再婚，「战友」轨道&郭峻彬献祝福〉‎

昨（29）徐东珠与新郎步入礼堂，聚集不少电视圈、YouTube圈人士，除了徐东珠母亲徐贞姬和母亲男友建筑师金泰贤坐大位外，与会嘉宾包括张圣圭、风子、安慧京、黄保罗、金智珉、朴世美等，徐东珠在《魔鬼的计谋》里的战友朴京林与轨道也出席。回顾《魔鬼的计谋》播出内容，朴京林也熟识徐东珠母亲，在徐东珠小时候朴京林就看过她，交情不浅，而徐东珠和轨道是节目里长期的盟友，即便节目结束了仍维持交情。



▼轨道和徐东珠新人合影，写下：「真心珍惜且深爱，两位多么美丽之人，以后只走花路吧。」



另外，徐东珠当日婚礼司仪是配音员南道亨，祝歌歌手是声乐男团Unison、HYNN（朴惠媛，曾组WSG Wannabe）与Fromm。徐东珠的爱犬典礼上也像花童般进场给予祝福，成为全场「娇点」。据韩媒报导，徐东珠母亲男友金泰贤致词时还疑似落泪擦了擦眼睛，开玩笑说是防晒乳弄到眼睛了，感人又搞笑。



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