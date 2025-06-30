《魔鬼的计谋》徐东珠&张圣圭经纪人结婚♥ 战友朴京林&轨道出席祝福
广告

《魔鬼的计谋》徐东珠&张圣圭经纪人结婚♥ 战友朴京林&轨道出席祝福

明星   2025年6月30日   星期一17:45   草莓  

（封面图源：徐东珠IG@danielles38、轨道IG@orbit_scientist截图）

《魔鬼的计谋》第一季「脑性女律师」徐东珠，因记忆力超强一战成名，而她本身也是星二代、电视综艺人，除了《魔鬼的计谋》战友朴京林与轨道出席婚礼外，不少演艺圈人士也出席。

徐东珠（图源：Netflix《魔鬼的计谋》官方宣传照）

1983年生、现年42岁的徐东珠，本身是星二代，父亲是已故谐星徐世源，母亲是模特儿出身艺人徐贞姬，她自己还是美国律师斜杠韩国综艺人，本身就小有名气，2023年演出挑战奖金的Netflix烧脑节目《魔鬼的计谋》更打开世界知名度。2010年她便曾在美国和大6岁之韩裔美国人结婚，婚姻仅维持四年，去年才宣布再婚，对象是张圣圭经纪公司之负责人。

*先前报导回顾：
〈《魔鬼的计谋》「脑性女律师」徐东珠相隔十多年再婚，「战友」轨道&郭峻彬献祝福〉‎

昨（29）徐东珠与新郎步入礼堂，聚集不少电视圈、YouTube圈人士，除了徐东珠母亲徐贞姬和母亲男友建筑师金泰贤坐大位外，与会嘉宾包括张圣圭、风子、安慧京、黄保罗、金智珉、朴世美等，徐东珠在《魔鬼的计谋》里的战友朴京林与轨道也出席。回顾《魔鬼的计谋》播出内容，朴京林也熟识徐东珠母亲，在徐东珠小时候朴京林就看过她，交情不浅，而徐东珠和轨道是节目里长期的盟友，即便节目结束了仍维持交情。
（图源：Unison黄仁赫IG@kuyhni_、风子IG@bjpj0122截图）（图源：IG@_saori452截图）

▼轨道和徐东珠新人合影，写下：「真心珍惜且深爱，两位多么美丽之人，以后只走花路吧。」
轨道（右一）与徐东珠新人合影（图源：轨道IG@orbit_scientist截图）

另外，徐东珠当日婚礼司仪是配音员南道亨，祝歌歌手是声乐男团Unison、HYNN（朴惠媛，曾组WSG Wannabe）与Fromm。徐东珠的爱犬典礼上也像花童般进场给予祝福，成为全场「娇点」。据韩媒报导，徐东珠母亲男友金泰贤致词时还疑似落泪擦了擦眼睛，开玩笑说是防晒乳弄到眼睛了，感人又搞笑。
Unison替徐东珠婚礼唱祝歌、黄仁赫和轨道合影（图源：Unison黄仁赫IG@kuyhni_截图）Unison和徐东珠合影、HYNN飙浑厚嗓音献唱祝歌（图源：Unison黄仁赫IG@kuyhni_截图）Fromm献唱祝歌（图源：Fromm IG@frommeg截图）

徐东珠登场婚礼的毛孩，典礼过后困到想睡XD（图源：Fromm IG@frommeg截图、Unison黄仁赫IG@kuyhni_截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 《魔鬼的计谋》徐东珠&张圣圭经纪人结婚♥ 战友朴京林&轨道出席祝福
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手