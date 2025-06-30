日本時尚眼鏡品牌與全球人氣男團ENHYPEN特別企劃開催 宣傳活動7月3日震撼登場

日本眼鏡品牌JINS宣布，與全球超人氣男團 ENHYPEN 展開「JINS with ENHYPEN」特別企劃正式開始，於今日2025年6月30日（星期一）「JINS with ENHYPEN」活動特設官方專屬網頁（https://www.jins.com.hk/zh-hant/collections/enhypen）展示ENHYPEN特別在本企劃中拍攝的獨家視覺效果圖。

由七位 ENHYPEN 成員演繹七種時尚魅力的影片

這次合作的核心以「無論是裝飾平光鏡，還是太陽鏡，這裡，應有盡有。」為主題的特別影片。製作團隊將拍攝場景設定在充滿藝術氣息的美術館中，巧妙地將 ENHYPEN 七位成員比擬為精緻的「雕塑」藝術品。

影片展現成員們如同藝術品般隨觀賞角度的變化而呈現出不同的表情與姿態。夢幻般突顯了每位成員的獨特個人魅力，更完美詮釋了JINS眼鏡產品的多樣性和時尚感。

「JINS with ENHYPEN」SNS 活動及 15及30秒影片將於2025年7月3日（星期四）上午10:00起於專屬網頁（https://www.jins.com.hk/zh-hant/collections/enhypen）及 YouTube 頻道（https://www.youtube.com/@jinshongkong）同步發布。

JINS一直秉持著讓眼鏡不僅僅是視力矯正工具，更是時尚配飾的理念，是次企劃特別邀請了活躍於音樂界並享譽國際的超人氣團體「ENHYPEN」參與。

作為新一代時尚指標，ENHYPEN全體成員更是國際時裝週的常客，他們獨特的穿搭風格和對時尚的敏銳觸覺，使其成為眾多國際品牌爭相合作的對象，ENHYPEN 與 JINS 的時尚眼鏡單品簡直是完美結合。JINS期望透過與ENHYPEN的合作，打造一個任何人都能夠自由享受眼鏡產品的世界。

「JINS with ENHYPEN」系列產品

本次「JINS with ENHYPEN」系列產品，涵蓋了多款飾平光鏡和太陽鏡。滿足不同消費者的時尚需求。系列中的太陽鏡採用了最新的UV防護技術，而平光鏡則標配1.60/1.67/1.70非球面光學鏡片，確保佩戴舒適度的同時展現時尚品味。

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