「真的要丟下嬰兒？」《魷魚遊戲3》任時完最終選擇震撼觀眾，導演黃東赫親自回應結局設定

Netflix熱門劇集《魷魚遊戲3》上線後再次引起全球關注和討論，其中最後一集裡，任時完飾演的「李名器」與李政宰飾演的「成奇勳」一同面對終極人性考驗，給觀眾留下極為深刻的印象。

《魷魚遊戲3》講述成奇勳為了自己的目的再次參加遊戲、卻失去了摯友，與隱藏身份潛入遊戲的負責人（李炳憲 飾），以及在殘酷遊戲中倖存下來的參與者們一同走向最終命運。



*以下內容涉及大結局重要劇雷！！！



大結局最後一集是「空中魷魚遊戲」，參加者們來到三座水泥高塔，必須每次推下一名同伴才能進入下一關，總共至少要推下3人。 這局遊戲一開始有9名參加者，到最後一關時只剩下成奇勳、李名器，以及代替母親金純熙繼續遊戲的嬰兒。

成奇勳已經做好犧牲自己的打算，承諾會主動跳下去，讓李名器帶著嬰兒離開。 然而李名器拒絕了這一提議，要求成奇勳留在第二關、只把嬰兒給他，甚至質疑成奇勳與金純熙有不為人知的私情。



很多觀眾看到這一幕後感到震撼，因為縱貫第二季和第三季，李名器的人設很難說是天生壞種，很多時候看起來只是被環境所迫、不得不做出自私的選擇。 然而看到他在最終關卡的反應，令人很難不猜測他是打算犧牲嬰兒保全自己，最有可能的狀況是遲遲無法丟掉嬰兒、直到倒計時快要結束時突然放手，然後痛苦地說是一時失去控制、自己也很討厭自己。



對此，導演黃東赫今日接受《體育東亞》采訪時透露了自己的想法：李名器確實想把嬰兒丟下去。 黃導演解釋稱，李名器對人類完全沒有信任感，原本的計劃應該是推下「便當」角色然後與成奇勳和嬰兒一起離開，但在「便當」自殺的情況下，李名器認為成奇勳一定會殺了他然後帶著嬰兒離開：「如果我要活命，就必須丟掉嬰兒。 」

黃導演認為，李名器當下處於認知失調的狀態，因此懷疑小孩根本不是自己的：「我想描繪一個因自私而逐漸墮落的人，在最後時刻所做出的最糟糕的選擇。」



此外，《魷魚遊戲》第一季和第二季累計觀看次數達到約6億人次，兩季共同創下了韓國作品在全球範圍內的驚人紀錄，第三季於6月27日上線次日也榮登Netflix電視節目部門的全球第一，再三證明話題熱度。

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