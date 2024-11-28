HIGHLIGHT李起光2025巡演第一站 選定香港再送特別福利MEET & GREET

2025年即將來臨，K-pop男團HIGHLIGHT的人氣成員李起光馬上選定了新一年要來香港，跟大家見面！主辦單位SOUL N JOY Entertainment今天正式宣佈，李起光《2025 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN HONG KONG》演唱會，將於2025年1月5日在香港麥花臣場館盛大舉行。由於之前的首爾站和台北站，他也憑藉精彩演出大獲好評，因此香港站想必會吸引到亞洲，以至世界各地的粉絲，一同與oppa慶祝新一年的來臨。

李起光自出道後，不論個人還是在HIGHLIGHT活動也取得亮麗成績，他的首張個人正規專輯同名主打歌《Predator》，不但充分表現其演唱和舞蹈才華，而且更成功奪得韓國SBS MTV音樂節目《THE SHOW》的冠軍。另一方面，他也憑藉自己的電視節目《李起光的歌謠廣場》奪得了2022年KBS演藝大賞的年度DJ獎，多才多藝的實力均備受肯定。



而今次的巡迴演唱會也盡顯了李起光的過人實力，好像在台北場，他不但又唱又跳，更不忘曬出若隱若現的結實腹肌，引來全場觀眾尖叫！另外，他對自己的唱功亦非常有信心，特別加設粉絲點歌環節，大唱個人、HIGHLIGHT以至BEAST時期的經典歌曲，讓支持多年的歌迷一起重拾美好回憶。不知道李起光又會為蒞臨香港場的LIGHT（粉絲名）們預備甚麼驚喜？更是值得期待。



為了跟觀眾們共創2025年的美好開始，李起光特別為觀眾們預備了豐富福利。除了全場只得400個名額的20人一組團體合照，以及非常珍貴的40張簽名拍立得外，他還為全場每一位購票觀眾，準備演出後的場內MEET & GREET環節，讓大家都可以跟李起光進行互動，保證人人有份，永不落空！有關福利分配方式可參考附圖。

不論你是想欣賞李起光的努力成果，還是要跟oppa近距離接觸，都不要忘記2024年12月12日，星期四，早上11時的重要時間！《2025 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN HONG KONG》門票將會於KKTIX及大麥網公開發售，票價分為港幣$1,688、$1,288和$888。如想知道更多李起光演唱會的消息，可留意主辦單位的FB、IG、微博、小紅書等社交媒體更新，以及新聞公佈。



2025 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN HONG KONG

日期：2025年1月5日（星期日）

時間：晚上6時

場館：旺角麥花臣場館 MacPherson Stadium

票價：港幣 $1,688 / $1,288 / $888

公開售票：2024年12月12日（星期四）上午11時

訂購網站：KKTIX（kktix.com）、大麥網（damai.cn）

粉絲福利：演出後MEET & GREET / 團體合照 (20人一組) / 親筆簽名拍立得

經紀公司：Around Us Entertainment

巡迴經紀：PIXET ent.

主辦單位：SOUL N JOY Entertainment

協辦單位：SHOW PRODUCTION

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