韓國男團HIGHLIGHT全新巡迴演唱會海外首站獻臺北！8月連兩天北流開唱

韓國男團HIGHLIGHT日前宣布將展開全新巡迴演唱會，臺北場《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN TAIPEI》一連兩天將於8月2日及8月3日在臺北流行音樂中心舉辦，也是他們去年站上高雄流行音樂中心開唱後，時隔一年再度來臺舉行專場演唱會。

演唱會門票將於6月28日中午12點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣，演唱會票價為TWD6,880/TWD5,980/TWD4,980/TWD3,980/TWD3,280，所有購票者皆可獲得一張票卡與一張臺北場限定小卡。購買VIP套票者將獲得VIP專屬小卡一套（共四張），還能參與AFTER TALK並有機會抽親簽海報、合照等福利，購買TWD 5,980票價者可以參與AFTER TALK且有機會抽親簽海報，購買TWD4,980及TWD3,980票價者則有機會抽親簽海報。



HIGHLIGHT先前於4月發行第六張迷你專輯《From Real to Surreal》，以主打歌〈Chains〉登上韓國國內與海外各大音源排行榜，更拿下音樂節目《Music Bank》的當週冠軍，展現二代團依舊無法撼動的地位與人氣。而更讓LIGHT（官方粉絲名）感動的是，在專輯正式發行之前，HIGHLIGHT先以過去的團體名「BEAST」推出先行曲〈Endless Ending〉，不僅是他們睽違九年再度以「BEAST」的名義發行歌曲，成員耀燮在專輯發布記者會上也提到：「〈Endless Ending〉是一首將BEAST的暫時結尾又重新開始、令他感謝的歌曲。」





HIGHLIGHT全新巡迴演唱會《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE]》從演唱會名稱就充滿巧思，「RIDE OR DIE」是〈Chains〉中出現的歌詞，象徵無論在什麼情況下都會守護在粉絲身邊的堅定承諾，隨著本次巡演於七月自首爾啟程，HIGHLIGHT也將前往多個城市與粉絲見面，以實際行動兌現他們和粉絲的約定。





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《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN TAIPEI》

· 活動時間⎪8 月 2 日（六）5PM / 8 月 3 日（日）4PM（實際以現場為準）

· 活動地點⎪臺北流行音樂中心

· 售票系統｜ibon 售票網站、 7-11 ibon 機台

· 購票網站⎪ https://ibontw.com/25_HIGHLIGHT（建置完成後開啟）

· 開賣時間｜6 月 28 日（六）12PM

· 票價｜TWD 6,880 / TWD 5,980 / TWD 4,980 / TWD 3,980 / TWD 3,280

※ 票價 TWD 6,880 為 TWD 6,800 演出門票＋TWD 80 福利

※ 票價 TWD 5,980 為 TWD 5,950 演出門票＋TWD 30 福利

※ 票價 TWD 4,980 為 TWD 4,970 演出門票＋TWD 10 福利

※ 票價 TWD 3,980 為 TWD 3,970 演出門票＋TWD 10 福利

※ 票價 TWD 3,280 為 TWD 3,279 演出門票＋TWD 1 福利

※ TWD 80 福利內容：AFTER TALK 福利＋票卡一張＋VIP 專屬小卡一套（共四張）＋臺北場限定小卡一張＋簽名海報抽獎資格＋合照抽獎資格，搖滾區另享優先入場資格。

※ TWD 30 福利內容：AFTER TALK 福利＋票卡一張＋臺北場限定小卡一張＋簽名海報抽獎資格。

※ TWD 10 福利內容：票卡一張＋臺北場限定小卡一張＋簽名海報抽獎資格。

※ TWD 1 福利內容：票卡一張＋臺北場限定小卡一張。

※ 票卡、VIP 專屬小卡及臺北場限定小卡均為兩天不同款。

※ 搖滾區 VIP 套票與一般搖滾區票種間無實體區域間隔，請依序號整隊入場。

※ 於 2025 年 7 月 20 日 23:59 前購票且無退票者擁有福利抽獎資格，中獎名單將於 2025 年 7 月 27 日前公布

· 主辦單位⎪希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃





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