蒼井空罕見發文疑針對周鶴年爭議：護航同僚，AV女優不是妓女

日本知名前AV女優蒼井空近日針對韓國男團THE BOYZ前成員周鶴年捲入的性交易疑雲發表看法，引起關注。

日前蒼井空在SNS上以日文與韓文發文表示：「雖然是在表現性行為，AV女優不是妓女。」並接著補充道：「真正的錯，是做出可能導致這類照片被流出的行為。」

此言被解讀為針對近期周鶴年與同為AV出身的日本藝人明日花綺羅之間的性交易疑雲。 據悉，周鶴年於今年5月曾私下與明日花綺羅見面，消息近日曝光後，他遭到所屬經紀公司ONE HUNDRED解約，甚至被追討20億的賠償金。



針對性交易指控，周鶴年表示：「確實曾一同飲酒，但從未從事非法行為。」明日花綺羅亦澄清：「我人生中從未因為性行為收過錢。」雙方皆否認不當行為。



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THE BOYZ周鶴年喊冤「沒買春AV女優」，怒斥公司索賠20億逼退團：「拿證據來！」公司反駁是合理措施

目前，周鶴年已對經紀公司與報導此事的媒體展開法律行動，聲稱將為自己名譽維權。

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