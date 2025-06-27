[有雷]《勞務師盧武鎮》鄭敬淏預告將添得團隊新成員！薛仁雅＋車學沇迎來交往第1天！（EP.7－8）

[有雷]《勞務師盧武鎮》本次兩集劇情橫跨了兩個案件，第一個案件終於在勞工生命逝去之前及時挽救！另一案件則是集體多名受害者共同發出怒吼，相當棘手。

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聽聞小姨子與熙珠（薛仁雅飾）與堅宇（車學沇飾）雙雙因食物中毒進了醫院，盧武鎮（鄭敬淏飾）匆匆趕至醫院時，在大廳發現了自家附近便利商店的工讀生允宰（柳善皓飾），日前允宰才開心地告訴盧武鎮自己已找到新工作，沒想到卻因為嚴重脫水而緊急被送醫，但武鎮見到的他還沒死亡，正在與死神拔河。



詢問了允宰的姐姐，發現他其實剛被一家外商公司錄取，但卻在報到當日被不當解雇，被迫調到停車場去推整排客人使用後的購物車。一台空的購物車20公斤重，而停車場的工作環境讓員工體感溫度直逼39度，公司除了不讓員工及時補充水分外，員工也因休息時間過短，洗手間太遠而不敢攝取水分，導致原本健康的允宰就這樣倒下了。



YT主持人堅宇再度出動，親身體驗這個惡劣的工作環境，也訪問的允宰的同事，這影片公開後，卻得到了正反兩極的評價，有人認為年輕人身體太虛，也有人支持揭露不當解雇真相。好在允宰工作過的許多雇主都對他相當好，紛紛現身說法證明他是個認真的孩子，在盧武鎮的開導下，原本失去求生意志的允宰，也再度重拾笑容，並打算報考勞務師執照，可望日後加入盧武鎮團隊。而在這次事件過程中，熙珠因多次被堅宇感動，而兩人決定進一步正式交往。



正當盧武鎮要離開醫院時，卻看見成群的鬼魂，原來他們是一個工廠的員工，該工廠突然發生火災，而他們卻集體受困其中，葬身火窟。他們被力量牽引而找上了盧武鎮，盧武鎮也發現這群勞工在火災當時，工廠負責人原本有機會救助他們，卻自行逃離了現場。



不過工廠真正的負責人其實另有其人，這個工廠屬於另一個大集團，但在文件或正常程序上卻完全脫鉤查不到任何歸屬相關資料，這些死去的勞工共同發出怒吼，當時逃離的工廠負責人也遭到原集團切割而正在逃亡中，他告訴盧武鎮關鍵證據的位置後，兩人便分頭逃離，到底盧武鎮能否找到關鍵證據呢？



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