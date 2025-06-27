意志堅定的安孝燮→獨活冷笑的李敏鎬，今夏最令人期待的漫改電影《全知讀者視角》７大角色海報帥氣公開！

成為眾人在今年夏天最想看的電影《全知讀者視角》，公開了第二波充滿張力的角色海報，引發熱烈關注！！（真的是一張比一張帥氣有魅力～）

《全知讀者視角》是一部奇幻動作電影，講述連載超過10年的小說完結當天，小說世界竟成為現實，而唯一的讀者「金獨子」（安孝燮 飾）與小說主角「劉眾赫」（李敏鎬 飾）及夥伴們一起在滅亡的世界中求生的故事。



這次公開的角色海報中，演員們與角色完美融合的強烈形象吸引目光。小說成為現實的世界中，各自以不同方式打破劇情框架的角色們所展現出的精彩動作場面，更加提升觀賞樂趣。作為10年連載小說唯一的讀者，「金獨子」（安孝燮 飾）以堅定的表情與銳利的眼神，預告將改變小說中只有主角存活的結局；



而經歷多次死亡與重生、最終獨自存活卻因此變得冷漠孤獨的小說主角「劉眾赫」（李敏鎬 飾），那種彷彿超脫一切的神情，與金獨子形成鮮明對比，令人印象深刻。金獨子與劉眾赫火花四射的初次相遇後，兩人將展開怎樣的故事走向，也讓人對他們的化學反應倍感好奇。



與金獨子一同面對小說成為現實瞬間的「劉尚雅」（蔡秀彬 飾），活用絲線技巧，不僅能接合斷裂的橋樑，還能用絲線為同伴包紮傷口，以自身技能化解危機。



擁有強大力量的「李賢誠」（申承浩 飾），憑藉絕佳體能成為同伴們堅實的盾牌，他在銀幕上展現的拳拳到肉的動作戲，將帶來加倍的快感與酣暢淋漓的觀影體驗。



曾是金獨子最支持的角色之一，為正義而戰的「鄭熙媛」（Nana 飾），以自信滿滿卻略帶冷峻的表情展現獨特氣場，雙手持刀向敵人展開迅捷華麗的動作戲，令人驚艷不已。



稱劉眾赫為「師父」並追隨他的高中生「李智慧」（Jisoo 飾），在緊張局勢中遇見金獨子並冷酷地拒絕其提案，但她最終將作出何種選擇、又將如何與金獨子一行人產生聯繫，備受期待。



能與昆蟲交流、共同作戰的「李吉榮」（權恩成 飾）一登場便讓觀眾忍不住露出微笑，展現強烈存在感。他的特殊能力在黑暗的隧道中將發揮光芒，究竟會與哪種昆蟲產生連結、獲得怎樣的幫助，也引發好奇。



隨著展現7位角色獨特魅力的第二波角色海報公開，電影《全知讀者視角》的期待值持續升溫，將於7月23日在全國戲院正式上映。



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