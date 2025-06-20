THE BOYZ周鶴年喊冤「沒買春AV女優」，怒斥公司索賠20億逼退團：「拿證據來！」公司反駁是合理措施

男團THE BOYZ成員周鶴年因私生活問題被傳出遭逐出組合，今日再次對外界指控的「性交易爭議」做出強烈否認，並公開指控所屬公司要求他支付超過20億韓元的賠償，試圖強行解約。

周鶴年於6月20日在IG PO長文表示沒有進行任何非法行為，將起訴撰寫惡意報道的媒體：「如果真的有我進行性交易的證據，請現在立即公開。」



對於退團說法，周鶴年強調：「我沒有退出團體，也從未同意解約。」周鶴年稱所屬社僅因他「在私人場合與一位名人同席」，就捏造不存在的解約事由、單方面將他逐出組合，還要求他支付超過20億韓元的賠償金，但他沒有後接受。

周鶴年坦言十分害怕，但因為委屈，最終選擇勇敢發聲：「如果我在這裡屈服，這個社會或許會變成沒有背景的人即便什麼錯都沒做，也能被毀滅的地方。 至今我選擇忍耐，是因為相信真相終將水落石出。 但當人們拿我根本沒做過的事來毀滅我時，我再也無法沉默。」



所屬公司反駁：「解約有合理合法依據」

針對周鶴年的主張，THE BOYZ所屬公司OneHundred娛樂表示，周鶴年涉及的私生活問題構成合約第6條第3款「損害藝人品格、以致對演藝活動造成妨礙」，因此認定他違約並正當解約，並強調本次事件的本質在於周鶴年「持續逃避責任並歪曲事實」。

爭議起源：與日本前AV女優私下聚會

OneHundred曾於6月16日表示周鶴年因「個人因素」中斷團體活動，2日後宣布事件嚴重、無法繼續對他保持信任，決定周鶴年退團及解約。

爭議核心源自周鶴年與日本前AV女優明日花綺羅的私下會面。 《週刊文春》曾針對此事向OneHundred發出詢問，媒體也報導指出，周鶴年曾在5月於東京某私人酒吧與明日花綺羅見面。 有媒體指出，周鶴年退團的主因是與明日花綺羅發生性交易，此事引發熱議。

周鶴年於前一天（6月19日）在IG發布手寫信承認5月30日凌晨與友人一起參加聚會，明日花綺羅確實有在場，但強調從未涉及性交易或任何非法行為。



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