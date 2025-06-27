「緊張又期待！」BTS防彈少年團Jin開啟全球SOLO粉絲演唱會：登陸8城舉辦18場

防彈少年團（BTS）成員Jin即將於6月28日至30日在韓國京畿道高陽市高陽綜合運動場體育場揭開個人粉絲演唱會巡演「Run Seokjin_EP. Tour」的序幕。 這是他首次以個人身份舉辦粉絲演唱會，消息一出引發全球粉絲「阿米（ARMY）」熱烈關注。

Jin於27日分享了演出前的心情：「第一次自己一人舉辦粉絲演唱會，既興奮又有些緊張，但能與阿米見面真的讓我非常期待。」他表示為了讓阿米們開心、享受演出，投入了大量心血準備，「希望大家能在現場一起盡情享受！」他也強調了演出的「合唱」部份，期待觀眾一起大聲歌唱、共用歡樂時光。

所屬公司表示，此次演唱會展現了Jin獨有的幽默感與創意，現場將充滿趣味與驚喜，觀眾將能充分感受到Jin的個人魅力。 「參與現場的粉絲，將有機會與Jin一起完成舞台與節目內容，享受共創表演的樂趣。」



這次巡演的概念，延伸自人氣綜藝《Run BTS》的衍生構想，象徵Jin主動出發，親自奔向全球粉絲的旅程。 他也表達對粉絲的深情：「如果來到現場的觀眾們能將這場演出記在心裡，感到快樂與幸福，那我也會非常開心。」

本次「Run Seokjin_EP. Tour」將巡迴全球8個城市，共舉辦18場演出。 除了韓國高陽之外，還將前往日本千葉、大阪，美國的安那翰、達拉斯、坦帕、紐華克，以及英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹等地。



值得一提的是，首場高陽公演除了現場觀賞，還能透過首爾蠶室室內體育館的大型螢幕同步觀看，並於Weverse平台提供全球線上播出，讓無法到場的粉絲也能一同參與這場專屬Jin與阿米的音樂饗宴。

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