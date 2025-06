TWICE彩瑛傳下半年出道！TWICE第四位！

據《Joy News 24》報導,TWICE成員彩瑛將在下半年solo出道。

據該報,彩瑛solo出道時間是秋季,將是TWICE繼娜璉、志效、子瑜之後的第四位。TWICE這四位solo,加上Mina、Sana與Momo組成的日本小分隊MISAMO,團隊組合多元。粉絲ONCE聽聞消息都相當興奮,也有不少網友表示期待。



TWICE本身還將在7月11日回歸,發行正規第四張專輯《THIS IS FOR》,接著7月19日起將開始‎第六次世界巡迴演唱會「THIS IS FOR」,8月2日將赴美參與Lollapalooza音樂節。



TWICE & Lollapalooza Chicago



TWICE is HEADLINING Lollapalooza Chicago 2025!

ONCE, get ready to make this summer unforgettable with TWICELet’s goooooo!#TWICE #트와이스 #Lolla pic.twitter.com/94wLaD19Fr — TWICE (@JYPETWICE) March 18, 2025

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞