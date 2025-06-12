TWICE彩瑛傳下半年出道！TWICE第四位！
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TWICE彩瑛傳下半年出道！TWICE第四位！

KPOP   2025年6月12日   星期四14:50   草莓  

（封面圖源：X@JYPETWICE）

據《Joy News 24》報導，TWICE成員彩瑛將在下半年solo出道。

（圖源：X@JYPETWICE）

據該報，彩瑛solo出道時間是秋季，將是TWICE繼娜璉、志效、子瑜之後的第四位。TWICE這四位solo，加上Mina、Sana與Momo組成的日本小分隊MISAMO，團隊組合多元。粉絲ONCE聽聞消息都相當興奮，也有不少網友表示期待。
（圖源：X@JYPETWICE）

TWICE本身還將在7月11日回歸，發行正規第四張專輯《THIS IS FOR》，接著7月19日起將開始‎第六次世界巡迴演唱會「THIS IS FOR」，8月2日將赴美參與Lollapalooza音樂節。

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