TWICE彩瑛傳下半年出道！TWICE第四位！

據《Joy News 24》報導，TWICE成員彩瑛將在下半年solo出道。
據該報，彩瑛solo出道時間是秋季，將是TWICE繼娜璉、志效、子瑜之後的第四位。TWICE這四位solo，加上Mina、Sana與Momo組成的日本小分隊MISAMO，團隊組合多元。粉絲ONCE聽聞消息都相當興奮，也有不少網友表示期待。
TWICE本身還將在7月11日回歸，發行正規第四張專輯《THIS IS FOR》，接著7月19日起將開始第六次世界巡迴演唱會「THIS IS FOR」，8月2日將赴美參與Lollapalooza音樂節。
TWICE 4TH FULL ALBUM— TWICE (@JYPETWICE) May 18, 2025
INTRO: FOUR
JUL 2025
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TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN INCHEON— TWICE (@JYPETWICE) June 9, 2025
2025.07.19 SAT 5PM, 07.20 SUN 4PM
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TWICE & Lollapalooza Chicago— TWICE (@JYPETWICE) March 18, 2025
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