奇幻喜劇《勞務師盧武鎮》爆笑又催淚！鄭敬淏搭擋薛仁雅、車學沇專門替鬼討公道，寫實劇情引發共鳴！

由鄭敬淏、薛仁雅、車學沇主演的《勞務師盧武鎮》講述能看見鬼魂的勞務師在解決勞動問題時四處碰壁、歷經波折的奇幻喜劇。開播後在網路上獲得不少好評，大家有沒有開始追劇了呢？

「倒霉鬼」盧武鎮（鄭敬淏 飾），因為聽信好友正民（金大明 飾）投資虛擬貨幣失敗，工作沒了、老婆（景收真 飾）也離開了，最後只好聽從前上司的建議去考勞務師的證照。好不容易考到證照，結果市場已經飽和。聽取前同事的建議，自己開了一間勞務師事務所，卻因為沒人光顧而面臨倒閉危機，就連租金都繳不出來…無論是事業和愛情都面臨極大打擊，可說是最慘韓劇男主角之一。

雖然各種衰事纏身，不過...盧武鎮身邊有著兩個可愛又聰明的夥伴，一位是他的小姨子羅熙珠（薛仁雅 飾），腦袋轉得特別快，有著卓越的判斷力戰鬥力；另一位是記者出身的影像創作者的高堅宇（車學沇 飾），個性幽默又風趣。



因為盧武鎮在工地差點被鋼筋砸死，被神秘的菩薩（陳俊翔 飾）救回，並與祂約定好必須拯救在職場含冤而死的勞工鬼魂，三人也開始爲這些鬼魂們解冤。通過聽取死者的故事，在現實中解決他們的冤屈並協助他們完成遺願，這過程幽默好笑又催淚又寫實。目前播出的4集探討到許多的議題，像是勞工在惡劣的環境工作被剝削壓榨、工廠無視各種規定、外籍勞工問題、新人護理師職場霸凌、醫療事故推卸等問題。



第2集中，實習生民旭（朴秀吾 飾）因為機械事故喪生，工廠掩蓋各種事故，甚至竄改職災報表上的時間和日期為了逃避責任，幸好最後外籍勞工尼莫（阿努潘·崔帕西 飾）站出來揭發一切，說著：「我的朋友民旭本來還活著，他本來能活下去的，但最後還是死了。」第3～4集中，新進護理師趙恩英（黃寶凜星 飾）因為前輩李瑞貞（玉子妍 飾）的霸凌和醫師為了閃避責任而將所有問題推給她，在這些壓力下，最後她選擇墜樓輕生，而這也故事也真的很有可能發生在我們現實中 ㅠㅠㅠㅠ



通過盧武鎮的活躍，也讓觀眾們更加注重這些議題，今後三人還會面對怎樣的事件？也備受關期待和關注！《勞務師盧武鎮》在5月30日起逢星期五、六晚10點20分在 Viu 登場，香港觀眾可一併收看《拜託戒酒吧》、《我奪走了公爵的初夜》等韓劇。

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