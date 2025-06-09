破天荒！TWICE終於要來台灣開演唱會！子瑜可以回家表演了，台灣ONCE等了十年ㅠㅠ

TWICE韓國時間今（9）日0時宣布了全新的世界巡演演唱會地點，包含台灣高雄！

TWICE第六次世巡「THIS IS FOR」，第一部分公布的巡迴地點，包括韓國仁川、日本大阪等四地、澳門、菲律賓布拉干……最讓台灣ONCE（粉絲）激動的是有高雄場！高雄站就在11月22日於高雄國家體育場（高雄世運主場館）舉行！



台灣ONCE會如此激動，是因為TWICE出道初期就發生「子瑜國旗事件」，之後JYP娛樂取消TWICE在中國活動，也從未再於中國活動，台灣則是從沒活動過，台灣ONCE普遍認為就是政治因素導致。不過，TWICE今年已悄悄「解禁」，2月全員中國上海簽售會，7月成員娜璉也要來台灣高雄參加拼盤演唱會。



想不到，台灣ONCE很快就能迎來TWICE專場，等了十年、盼望十年的夢想終於成真，成員子瑜也終於能在家鄉演出，這引爆台灣ONCE間甚至是台灣K-POP圈討論！由於台灣目前僅開高雄站一場，國家體育場雖然最大能容納5萬5千人，恐怕還是不夠全台所有ONCE進入，台灣ONCE間已在敲碗加場。

▼子瑜雖然不曾「回家」表演，但休假回台不時會引發話題，去年她也曾帶隊友志效和定延的家人來台遊玩



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