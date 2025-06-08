miss A Min结婚充满JYP家族爱！队友Fei& Jia、g.o.d、Wonder Girls、2PM，2am还献祝歌，赵权喜接捧花！

昨（7）日是miss A成员Min（李玟暎）结婚大喜之日，出席的圈内好友排开，充满「JYP娱乐（JYPE）家族爱」，也带给粉丝回忆杀。

昨Min婚礼，miss A独缺Suzy（裴秀智）仅Fei（王霏霏）与Jia（孟佳）出席，不过还有她在JYP娱乐时期的「师姐」Wonder Girls先艺、「师兄」g.o.d朴俊炯，2am李昶旻、赵权和郑珍云，2PM玉泽演和张佑荣，2am更献唱祝歌！Jia发文恭喜Min时，也提到久违见到JYP家人，赵权兴奋留言「JYPEEEEEEE」。最特别的是，Min的捧花安排赵权接呢！赵权接完后华丽转圈，像是承接了Min的幸福，也为婚礼添加趣味。

▼Fei：「我们玟暎@therealminnn真心恭喜结婚～♥ 一直直直直直直幸福吧，我爱你。」赵权留言：「太久没见了我们♥」



▼Jia：「我爱你@therealminnn，非常漂亮～非常性感～非常可爱～美女！恭喜结婚，看到你幸福的样子真好！我爱你！久违见到JYP家人们真是太好了！大家都要幸福！」



▼先艺：「嫁人的这一天（哭）。」



▼朴俊炯：「哟呜～真心祝贺玟暎小朋友～感觉帮你报名美国小学就在昨天，在Miss A之前，我把你送进了美国的小学，真不敢相信你现在结婚了……我为你感到非常高兴^^，愿上帝保佑你未来多年幸福健康！上帝保佑！！！BBBAAAMMM!!!」朴俊炯另一则发文则表示很开心看到JYP家人和SM娱乐小朋友。



▼赵权：「是在小学五年级认识我们玟暎的，嫁人后指走花路吧，@therealminnn。到目前为止收到第三个捧花的日子。」赵权还单独发出和佑荣合照说两人都还没结婚呢！最后一支影片JYP家人共同举杯，洪锡天乱入(?)说新郎是他的菜，问他是不是JYP的，他弱弱喊「不是」XD。



另外，Fly to the Sky Brian、金在中、少女时代孝渊、f(x) Amber也出席。其中Min和孝渊也是从小到大好朋友，在Min加入JYP娱乐前就一起跳舞还组过团「Little Winners」；Amber和Min同期活动时就不时晒情谊，Amber solo时经典的「好友大集合」〈Shake That Brass〉MV里Min、Jia、朴俊炯、孝渊都有演出，Amber和Min也曾一起义气相挺Brian演出的音乐剧。

▼Brian：「玟暎啊～再一次真心祝福你结婚！哥哥都很高兴～你遇到了很好的人～真的对你很好，让你很幸福～婚前见面时也觉得人很好～再次祝福你～」



今（８）日新娘Min亲自发文：「♥Just got married♥ 感谢所有为我们增光添彩的人……（手比爱心）谢谢！」底下除了赵权，f(x) Luna、U-KISS Kevin、SISTAR韶宥等人留言祝福，又是另类的二代团集合。



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