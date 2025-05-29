剛火就爆戀情？！《機智住院醫生生活》「具道元」被爆與模特熱戀7年，分手又復合！經紀公司：多年老友

演員鄭準元被爆與模特兼演員姜承賢戀愛傳聞，雖迅速劃清界線稱「只是親密朋友」，但外界仍因兩人過往的緣分與復合說猜測不斷，引發高度關注。

憑藉最近完結的 tvN 熱門劇《機智住院醫生生活》備受矚目的鄭準元，於5月27日被韓媒踢爆曾與姜承賢的交往過。 起因是一篇SNS，有網友根據兩人發佈的SNS照片提出所謂的「情侶IG」疑雲，指出同一地點、相似物品疑似是情侶物件。



據悉，鄭準元與姜承賢首次見面是在2018年上映的電影《信徒》（又譯《毒戰》、《毒戰寒流》）片場，之後兩人不僅止於工作緣分，還與共同好友組團旅行、頻繁見面。 甚至有業界人士透露：「其實圈內早有傳言說兩人從《信徒》後交往長達7年，中間曾分手過一次，後來又聽說復合了。隨著鄭準元近期走紅，復合傳聞在圈內被越來越多地提及。」暗示他們關係不只是「朋友」這麼簡單。



隨著鄭準元所屬公司 Alien Company立刻否認，強調「只是因合作《信徒》變親近的朋友」。 姜承賢所屬社 Kang Entertainment也表態：「兩人是多年老友。」儘管雙方強力否認，但圈內外對這段「疑似超越朋友」的關係仍抱有好奇心。 隨著鄭準元人氣高漲，未來不僅演藝動向，連私生活也將持續成為關注焦點。



據韓媒「OSEN」獨家透露，其實在《機智住院醫生生活》播出期間，報社就曾向鄭準元所屬公司詢問與姜承賢的戀愛傳聞，當時公司請求「真的只是親密朋友，請不要報導」。 然而最終還是因網路社群的「情侶SNS」爆料，戀愛傳聞再度浮上檯面。

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