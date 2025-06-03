韓團N.Flying全員集合澳門開唱 約定粉絲慶祝出道10周年

在K-pop界擁有「信聽樂團」美譽的N.Flying，在今年2月繼成員金宰鉉完成兵役退伍後，正式全員晉升為役畢偶像，完成國民責任。而在剛過去的5月20日，他們更正式踏入出道10周年的大日子，可見2025年對N.Flying來說，絕對是重要的一年。因此，他們宣佈將於2025年8月9日（星期六）來到「澳門百老匯」- 百老匯舞台舉行《2025 N.Flying LIVE ‘&CON4:FULL CIRCLE’ in MACAU》演唱會，跟全世界的N.Fia（粉絲名稱）慶祝他們的出道10周年！

為了要跟歌迷們歡度意義重大的出道10周年，N.Flying更特別為今次巡演加推福利，好像為澳門場特別準備的限定小卡，只要是購票觀眾便保證獲得，人人有份，永不落空！而「親筆簽名海報」除增加了名額，更推廣至購買$899門票的觀眾，也有機會得到，可見N.Flying希望照顧更多粉絲。再加上觀看「彩排」、「擊掌」、「團體合照」、「親筆簽名拍立得」等豐富福利，絕對能夠讓N.Fia留下美好的回憶。



由隊長兼主唱和Rapper的李承協、結他手車勳、鼓手金宰鉉、主唱柳會勝和低音結他手徐東成組成的N.Flying，自2015年正式出道後，便成為K-pop界的代表樂隊，除了其名字是結合「NEW」和「FLYING」而成，更因為每首歌曲均「信得過且值得一聽」而贏得「信聽樂團」的美譽。N.Flying不單擁有《Rooftop》、《Moonshot》、《I Like You》等代表作，成員們更參與了韓劇、綜藝節目等各類型工作，絕對是多才多藝。



想親身跟N.Flying一同慶祝出道10周年和細聽他們的現場演繹，就不要錯過6月25日（星期三）中午12時，《2025 N.Flying LIVE ‘&CON4:FULL CIRCLE’ in MACAU》演唱會的門票就會在銀河票務、KKTIX、大麥網公開發售。票價分為：$1,799、$1,399、$899，相關福利和名額可參考附圖。如希望知道更多演出的相關資訊，請繼續留意主辦及協辦單位的FB, IG, X, 微博和小紅書更新，以及新聞公佈。



2025 N.Flying LIVE '&CON4:FULL CIRCLE' in MACAU

日期： 2025年8月9日（星期六）

時間： 晚上6時

地點： 「澳門百老匯™」- 百老匯舞台

票價：澳門幣/港幣 $1,799 / $1,399 / $899

公開售票時間：2025年6月25日 中午12時 （星期三）

票務平台：銀河票務（galaxyticketing.com）、KKTIX（kktix.com）、大麥網（damai.cn）

粉絲福利：彩排環節 / 擊掌 / 團體合照 (10人一組) / 親筆簽名海報 / 親筆簽名拍立得 / 澳門限定小卡（隨機一張）

主辦單位：Soul N Joy

協辦單位：Ample Hope Entertainment, KKLIVE

經紀公司：FNC ENTERTAINMENT

巡迴經紀：Media Creative International

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