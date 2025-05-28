朴寶劍驚喜現身《NewsRoom》擔任氣象播報員，形象專業又冷靜！網：怎麼會表現得這麼好！！

《苦盡柑來遇見你》完結後，緊接著將推出新劇《健將聯盟》（Good Boy）的人氣演員朴寶劍，化身《NewsRoom》氣象播報員帥氣登場，引發網上熱烈關注。

朴寶劍首先打招呼說：「大家好，我是演員朴寶劍。初夏，是讓人聯想到嶄新開始的季節。」



接著他正式播報天氣：「首爾白天氣溫為26度，會跟今天一樣炎熱。真正的夏季高溫即將展開。」並補充：「東部地區為中心，部分地區可能會有激烈的雷陣雨，身處這些地區的民眾最好在包包裡準備一把小雨傘，以備不時之需。」



朴寶劍身穿端正西裝，以穩重的聲音冷靜地進行氣象播報，吸引了不少觀眾的關注。網友留言：「我看不到天氣，我只能看到朴寶劍。哈哈」、「我現在明白為什麼男人喜歡漂亮的天氣預報員了」、「這是我第一次這麼專注地看天氣預報」、「我眼裡真的只看得到朴寶劍。哪裡說要下雨了？哈哈哈～我已經看了第三遍了」、「完全沒有違和感啊...就是特別帥氣的天氣播報員而已哈哈」、「怎麼會表現得這麼好！！？」、「寶劍不管做什麼都很優秀，果然是一代媽朋兒」

此外，朴寶劍主演的JTBC全新週末劇《健將聯盟》將在5月31日首播，講述透過特別招募成為警察的獎牌得主們，摘下獎牌、掛上警察證，對抗一個不良與不公橫行的世界的青春喜劇動作搜查故事。



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