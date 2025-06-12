【韓網熱門】引爆共鳴的「女生夏天穿連身裙的原因」！網友：今日的我

一到夏天，為什麼這麼多女生愛穿連身裙呢？

因為：連身裙不僅只有在想穿得漂亮飄逸的時候才穿，更多時候是因為實在懶得搭配上衣和下身、又沒時間，才會快速套上一件就出門。



韓國網友評論：

1. 今日的我

2. 超！級！認！同！真的最舒服

3. 褲子、裙子壓到肚子太痛，只能穿連身裙

4. 感覺應該很涼快，但我高中畢業後就再也沒穿過裙子了...

5. 今天睡過頭穿連身裙出門，看到這串有點被戳中痛點

6. 真的... 反而是因為懶得打扮才穿的，結果還被罵說在穿束腹

7. 我還是會搭上衣+短褲或裙子啦，但想輕鬆一點的話，還是連身裙最讚

8. 天氣熱的時候... 最棒了

9. 完全同意，又涼又舒服，看起來還很美

10. 我完全無法忍受肚子被勒，只穿連身裙超舒服。 以前還因為這樣被罵過哈哈，現在大家知道連衣裙有多舒服我真的很開心

11. 糟了... 我就是在家那套隨便披個長外套出門的感覺

12. 大家不是都有那種「趕時間出門就穿的連身裙」嗎

13. 我也想感受那份方便啊哈哈哈 可是我肩寬腰短真的超不適合ᅲ

14. 我會在聚餐或吃到飽這種會吃超撐的日子穿連身裙哈哈哈

15. 真的，反而是搭衣服麻煩的時候才穿

16. 真的！連身裙超舒服又不用搭衣服，穿脫方便還能遮身材，不用煩惱肚子凸出來哈哈哈

我幾乎只穿連身裙，但竟然有人說我是在穿束腹，這些傻X請去死吧

17. 認同，今天早上超趕時間就直接套了件連衣裙出門

18. 我夏天運動完洗完澡就會直接套件棉質長連身裙哈哈哈

19. 長連身裙真的最適合隨便穿一穿就出門

20. 是想大吃特吃的時候穿的衣服

21. 寬鬆的長連身裙真的最棒了，出門前唰一聲穿上，回家後唰一下脫掉

原文：https://theqoo.net/square/3771137716

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞