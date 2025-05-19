李相燁相見禮時竟想表演聲帶模仿給岳母！透露因李珉廷&李炳憲想婚，卻說希澈是「最後希望」XD

《我家的熊孩子》最新443集，特別MC邀請到了《頂級巨星柳白》《結過一次了》李相燁擔任，2024年結婚的他聊到了婚前一些趣事。

李相燁眾所皆知是演員之外，他的聲帶模仿也相當出名，尤其是模仿張赫《推奴》名台詞「小丫頭──」，從《Running Man》爆紅後無論到了哪個綜藝節目都會秀個一手，而他來到《熊孩子》，竟說自己和妻子家人婚前舉行相見禮時，想聲帶模仿給外母（岳母）看！

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他表示自己想緩和氣氛，覺得不僅自己，外母應該也很緊張，打算一見面就用張赫的聲音和外母打招呼，申東燁聽了吐槽：「你做了的話就結不了婚了吧？」李相燁回答：「幸好當時忘記了，才能成功結婚。」



問他還準備了誰的模仿，他模仿宋康昊，接著又應徐章焄要求模仿了金來沅和李炳憲，但效果都沒張赫好，大家一度聽不出來金來沅的聲音！他模仿李炳憲時還直接介紹自己是李炳憲，申東燁又吐槽：「直接說出來怕大家猜不到，報上名字了耶！」字幕相當有趣下註解「開卷考試」（開書考），爆笑不已。



節目上他更透露和李珉廷合作《結過一次了》（2020）時，看著李珉廷分享李炳憲在家育兒的照片，還有李珉廷下戲就會想回家看孩子，「覺得這一切看上去很幸福」，因此才有了想婚的念頭。不過下秒提到他和Super Junior希澈、張聖圭與李碩薰是同為1983年生的同齡朋友，他卻說希澈是他們之間「最後的希望」，因為剩下希澈沒有妻管嚴問題……XD



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