希澈還是很不適應Ending！Super Junior〈Callin'〉初舞台Ending超害羞和一年前〈U〉一模一樣

Super Junior各個出招，但還是不敵什麼都沒準備的金希澈～XDDD

長壽男團Super Junior近日攜新特別單曲專輯《The Road : Winter for Spring》回歸，3日在音樂節目《M Countdown》展開歌曲〈Callin'〉初舞台，Ending在Twitter再度引發話題。

始源什麼都沒做只是帥氣凝視鏡頭，圭賢假裝在喘（〈Callin'〉是抒情歌啊～），利特拿麥克風接電話……



然後輪到希澈，希澈整個人不知所措開始失笑，只能比出Super Junior手勢害羞的擋住自己的臉。



有沒有發現這畫面似曾相識？一年前Super Junior在10輯《The Renaissance》回歸秀上，希澈就是這副表情啊！無措地瞳孔地震最後忍不住笑出來！



Twitter網友忍不住合成希澈這兩次經典的Ending，興奮且感動喊著：「尷尬又害羞的Ending妖精金希澈回歸了」。此文轉推近2000次，有粉絲吐槽希澈都出道16年了還是會有這種尷尬時刻，也有粉絲把焦點放在希澈16年來都不變的美貌，驚嘆他要40了還是一如既往。



▼快來看Super Junior此次〈Callin'〉回歸舞台（按：希澈的Ending僅直播限定）吧！一年前的〈U〉也附上！





*複習Super Junior過往Ending花樣：

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