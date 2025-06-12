演技靠DNA！朴素談靠實力出圈，跟「戲骨」朴元淑竟是親戚，怕誤會一直保密

近日，演員朴素談的經紀公司「Artist Company」向媒體證實：「朴素談與朴元淑確實是六寸親戚的關係。」消息一出，立刻引起熱議！

據了解，朴素談是朴元淑堂哥的孫女，也就是說，朴元淑與朴素談的祖父是堂兄妹的關係，兩人自然就成了六寸的遠親。 雖然是親戚，但這層關係在演藝圈中幾乎沒人知道，令不少粉絲大感意外。兩人之所以對外保密親戚關係，是為了避免外界誤會朴素談在選角等方面曾接受家族幫助。

起初有韓媒報導稱兩位演員早在2015年電影《思悼》中就曾合作，但她們在拍攝現場並未公開親戚關係，專業地各自投入角色。經考證，該消息應為誤傳，因朴元淑並未出演過《思悼》，部分媒體混淆了她與出演電影的另一位演員朴元相混淆了。 據悉，朴元淑在演藝之路上也曾給予朴素談不少建議與鼓勵，是她可靠的前輩兼親戚。



消息曝光後網友們紛紛留言表示：「難怪朴素談演技這麼強，原來是家族DNA啊」、「越看越覺得她們有點像」、「現場裝不認識也太難了吧」、「都超喜歡這兩位演員，太驚喜了」等熱烈反應。



另一方面，資深演員朴元淑的人生也充滿坎坷與感人故事。 她曾在KBS2節目《朴元淑的同住生活》中與親孫女重逢的場景，畫面令人動容。 朴元淑年輕時曾三度結婚離婚，和第一任丈夫育有一子，但不幸的是兒子在2003年因交通事故去世，令人心痛。



由於兒媳婦再婚，朴元淑與唯一的孫女一度失聯，直到孫女高中一年級時重新取得聯繫。 節目中，朴元淑親自準備滿桌美食迎接孫女，並激動表示：「謝謝妳健康長大，沒讓人擔心，好好念書、乖巧懂事，真的很感謝妳。」一番話讓現場氣氛溫馨感人。 她更哽咽說道：「對她爸爸（我的兒子）我以前很多事情都沒做，後來發生那件事我很後悔。 現在我把所有想做的都給孫女，算是對自己的補償吧。」

看來，這對祖孫和親戚的羈絆，真是比偶像劇還要動人！也期待朴素談和朴元淑未來能合作，帶來更多精采作品！

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