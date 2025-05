B1A4 × ONF台北合体开唱！ WM所属艺人联演海外舞台 6月21日TICC登场，门票5/24开抢

韩国人气男团 B1A4 与 ONF 宣布将於 6 月 21 日联手登台,在台北国际会议中心(TICC)举办演唱会《B1A4 & ONF CONCERT [FLY WITH LIGHT] IN TAIPEI》。这是WM娱乐(WM Entertainment)首次携手旗下艺人共同登上海外舞台的特别企划,令粉丝们期待。

本次演唱会主打双团联演,结合 B1A4 的温暖旋律与 ONF 的强劲舞台爆发力,预告将带来专属合作舞台,打造前所未见的华丽夜晚。门票将於 5 月 24 日上午 11 点在远大售票系统正式开卖,势必引发抢票热潮。



出道於 2011 年的 B1A4,以《SOLO DAY》、《What's Happening?》等作品红遍亚洲,凭藉明亮曲风与疗愈形象深受粉丝喜爱。去年(2024)11月,成员 CNU、灿多、孔灿曾来台举办出道 13 周年纪念演唱会《13ANA=DAY》,睽违多年再与台湾 BANA 相见,获得广大回响。时隔不到一年再次访台,也展现了他们对粉丝的珍惜与感谢,这次将带来怎样的惊喜舞台,引发高度期待。



而 2017 年出道的 ONF,则是在舞蹈竞演节目《Road to Kingdom》中展现出色舞台实力与创意编排受到瞩目,这是一个在全球广受喜爱的团体,於今年2月发行的正规二辑 Part.1《ONF:MY IDENTITY》创下了初动销售纪录新高,主打歌〈The Stranger〉更登上音源榜冠军与音乐节目一位,写下了出道以来的全新高峰。去年底他们曾来台举办粉丝见面会,完整体回归与台湾粉丝相见,现场气氛感人。这次再度来台,势必再次掀起热潮。



B1A4 与 ONF 同属 WM娱乐旗下,WM 自创立以来致力培养兼具实力与个人魅力的艺人,过去也推出过 OH MY GIRL 等知名团体。这场家族联演不仅是两团首次合体演出,更可能为 WM 家族海外巡演开启新篇章。想一睹 B1A4 的温柔与 ONF 的爆发力同台飙歌,绝对不能错过,演出门票将於 5 月 24 日上午 11 点,远大售票系统正式开卖。

【B1A4 & ONF CONCERT [FLY WITH LIGHT] IN TAIPEI】

演出时间:2025年6月21日(六)18:00

地点:TICC 台北国际会议中心(台北市信义区信义路五段一号)

票价:A区 NT$5,800/B区 NT$4,800/C区 NT$3,800/身心席 NT$2,900

启售时间:2025年5月24日(五)上午11:00

购票平台:Ticket Plus远大售票网站 & 全台7-ELEVEN ibon机台

购票网址(网站建置中)

身障购票:请透过 Ticket Plus 远大售票网站 email 联系购票





