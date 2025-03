「HYUKOH X 落日飛車」跨界合作 全球巡演廣受好評 三月將合體於澳門開騷 門票現正火熱公售中

韓國獨立樂團HYUKOH與台灣樂隊落日飛車將於3月29日(星期六),在「澳門百老匯™️」 - 百老匯舞台為澳門粉絲帶來<2025 AAA TOUR BY HYUKOH SUNSET ROLLERCOASTER IN MACAU>演唱會,兩隊樂隊將以音樂衝破語言的障礙,為大家上演一場精彩的藝術盛宴!門票已於銀河票務及大麥網火熱發售,想感受兩隊現場魅力的樂迷們,記得不要錯過!

在去年七月合體推出專輯《AAA》後,HYUKOH與落日飛車便馬不停蹄合體到世界各地演出,在東京、馬尼拉、吉隆坡、曼谷、香港等地,以獨特的表演風格展現出音樂無限的可能,廣受大眾好評。早前高雄場公售消息一出,一天內便完售,HYUKOH與落日飛車都感到非常高興,所以緊急加場回饋粉絲!在日前的演出中,HYUKOH與落日飛車帶來了結合友誼與才華的高水準演出,在兩隊出色的音樂實力下,碰撞出不一樣的全新作品,不少粉絲都大讚精彩,更揚言「不只是一場演唱會」!





HYUKOH與落日飛車將這次的專輯與巡迴演唱會都命名為《AAA》,那是因為在他們的心中,被評為「AAA」的產品,都是品質的保證,「A」也代表了兩隊來自亞洲(Asia)的背景,同時也有「Access All Areas」的意思,展示出音樂、文化無分國界的含意。兩隊以出眾的音樂實力,為這場演唱會寫下品質的保證,機會難得,各位絕對不要錯過HYUKOH與落日飛車這場跨越國界與文化的演出!



<2025 AAA TOUR BY HYUKOH SUNSET ROLLERCOASTER IN MACAU> 門票由澳門幣/港幣 688起,現已於銀河票務(www.galaxyticketing.com)及大麥網 (http://t.cn/RhJTbtX)公開發售。

<2025 AAA TOUR BY HYUKOH SUNSET ROLLERCOASTER IN MACAU>



日期:2025年3月29日(星期六)

時間:下午5時

地點:「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

票價:港幣HKD / 澳門幣MOP $1288/1088/888/688

公開發售:2025年2月18日(星期二)中午12點起

訂購網站:銀河票務 - www.galaxyticketing.com / 大麥 - http://t.cn/RhJTbtX

主辦單位:萬星國際娛樂文化

經紀公司:DOOROODOOROO ARTIST COMPANY | SUNSET MUSIC





- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

