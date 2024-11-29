HYUKOH吳赫下月結婚！出道10年零緋聞，有消息即結婚！

韓國具代表性的獨立樂團HYUKOH，隊長兼主唱、吉他手的吳赫稍早透過經紀公司宣布婚訊，時間就在下個月。

HYUKOH經紀公司DooRooDooRoo Artist Company今（29）日宣布吳赫將於12月結婚，婚禮僅邀請新人雙方親朋好友，由於婚禮是非公開形式，因此日期和新娘身分無法透露。吳赫結婚後，將是繼2020相繼結婚的團員林賢帝、任童健後，團裡第三名「人夫」。



HYUKOH 2014年出道，樂團名字即吳赫（Oh Hyuk）的名字姓氏顛倒，2015年就在各俱樂部、大型音樂節開始累積人氣，2015年登上國民綜藝《無限挑戰》「嶺東高速公路歌謠祭」演唱會而爆紅，擁〈TOMBOY〉、〈Gondry〉、〈LOVE YA!〉等名曲，可說是「韓國獨立天團」，而HYUKOH曾單獨唱過人氣韓劇《請回答1988》OST〈少女〉、和IU合唱〈Can't Love You Anymore〉，並製作BTS RM〈Come Back to Me〉。



HYUKOH不僅在韓國擁有龐大人氣，由於上述團隊及吳赫個人經歷，加上吳赫精通中文（從小在中國生活過）、團隊改編梅豔芳經典名曲〈似是故人來〉作為Netflix台劇《罪夢者》OST，甚至整支樂團與台灣獨立樂團落日飛車合作專輯《AAA》，所以HYUKOH在華語圈也相當知名，就算不是樂團迷「聽團仔」也知道HYUKOH與吳赫響亮名號。



吳赫出道10年零緋聞，一有消息就是結婚，不少韓國媒體都以此下標題。2018年HYUKOH成員曾在節目《柳喜烈的寫生簿》爆料「成員裡除了吳赫都在談戀愛」，在吳赫婚訊傳開後，‎《TV REPORT》‎還取得消息吳赫從大學時期的好友直言「不知道他要結婚」。

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