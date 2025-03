「HYUKOH X 落日飞车」跨界合作 全球巡演广受好评 三月将合体於澳门开骚 门票现正火热公售中

韩国独立乐团HYUKOH与台湾乐队落日飞车将於3月29日(星期六),在「澳门百老汇™️」 - 百老汇舞台为澳门粉丝带来<2025 AAA TOUR BY HYUKOH SUNSET ROLLERCOASTER IN MACAU>演唱会,两队乐队将以音乐冲破语言的障碍,为大家上演一场精彩的艺术盛宴!门票已於银河票务及大麦网火热发售,想感受两队现场魅力的乐迷们,记得不要错过!

在去年七月合体推出专辑《AAA》后,HYUKOH与落日飞车便马不停蹄合体到世界各地演出,在东京、马尼拉、吉隆坡、曼谷、香港等地,以独特的表演风格展现出音乐无限的可能,广受大众好评。早前高雄场公售消息一出,一天内便完售,HYUKOH与落日飞车都感到非常高兴,所以紧急加场回馈粉丝!在日前的演出中,HYUKOH与落日飞车带来了结合友谊与才华的高水准演出,在两队出色的音乐实力下,碰撞出不一样的全新作品,不少粉丝都大赞精彩,更扬言「不只是一场演唱会」!





HYUKOH与落日飞车将这次的专辑与巡回演唱会都命名为《AAA》,那是因为在他们的心中,被评为「AAA」的产品,都是品质的保证,「A」也代表了两队来自亚洲(Asia)的背景,同时也有「Access All Areas」的意思,展示出音乐、文化无分国界的含意。两队以出众的音乐实力,为这场演唱会写下品质的保证,机会难得,各位绝对不要错过HYUKOH与落日飞车这场跨越国界与文化的演出!



<2025 AAA TOUR BY HYUKOH SUNSET ROLLERCOASTER IN MACAU> 门票由澳门币/港币 688起,现已於银河票务(www.galaxyticketing.com)及大麦网 (http://t.cn/RhJTbtX)公开发售。

<2025 AAA TOUR BY HYUKOH SUNSET ROLLERCOASTER IN MACAU>



日期:2025年3月29日(星期六)

时间:下午5时

地点:「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

票价:港币HKD / 澳门币MOP $1288/1088/888/688

公开发售:2025年2月18日(星期二)中午12点起

订购网站:银河票务 - www.galaxyticketing.com / 大麦 - http://t.cn/RhJTbtX

主办单位:万星国际娱乐文化

经纪公司:DOOROODOOROO ARTIST COMPANY | SUNSET MUSIC





- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

