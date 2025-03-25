防彈少年團J-HOPE坦言軍隊生活不易：身邊每一雙眼睛都像是攝影機！洗澡時的尷尬全靠自嘲來化解

男團防彈少年團成員J-Hope作客了YouTube頻道熱門綜藝《妖精宰亨》，真誠地分享了他從退伍後立即前往美國的原因到軍隊中面臨的挑戰等經歷。

J-Hope坦言：「入伍前就已經考慮過去美國了。 退伍後，我想去美國學習並感受一下當地文化，同時長期停留進行音樂創作。」然而由於現實因素，他只在美國停留了一個月左右。

J-Hope還分享了退伍前一個月的焦慮感：「那時候腦子裡充滿了各種想法，甚至有點害怕。 因為這是我第一次長時間休息，不禁擔心自己是否能重新適應。」為了克服這種不安，他決定前往美國，沉浸在自己喜歡的文化中。



談及軍隊生活時，J-Hope坦言並不輕鬆：「說實話，我身邊每一雙眼睛都像是攝影機。 每當我做出某個舉動時，都會想『大家會怎麼看我？ 會怎麼評價我？』所以沒能完全放鬆休息，只能按照部隊的規範來生活。」



當鄭宰亨問到軍中的日常習慣，例如洗澡時，J-Hope幽默地回答：「其實大家都一樣。 剛進訓練所時，我也想著『該怎麼洗澡啊？』後來我乾脆決定厚臉皮一點，直接想著『今天大家要看藝人的身材了！』就一絲不掛地走了進去。 反而是我自己先自嘲化解尷尬，還說『這就是明星的身材！』」

J-Hope表示軍隊生活讓他學會放下自我：「我在軍隊中放下了很多包袱。 但同時，我覺得自己問心無愧，做得很好，很為自己感到驕傲。 我在軍中體會到世界上有各種不同的人，並從中收穫了很多正面能量。 某種意義上，我覺得自己更加成熟了。」特別是在聽到一起服役的戰友對他說「因為有哥在，我們的軍隊生活變得更有趣了，謝謝你帶給我們歡樂」這讓他深感欣慰。 J-Hope表示：「聽到這樣的話，我覺得自己沒有白白服役。 反而獲得了能量，讓我想在退伍後努力繼續前行。」



目前，防彈少年團成員們正陸續完成兵役。 J-Hope於2023年10月入伍，並於2024年4月退伍。 他在退伍後專注於個人音樂活動，並與粉絲持續互動。 防彈少年團預計將在2025年以完整體形式重新合體，備受全球粉絲期待。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞