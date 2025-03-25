金賽綸前男友登場：生前因三角戀而痛苦，被丈夫家暴，因家人漠視而絕望！她的死和金秀賢無關

有關金賽綸的死亡，現在充斥著各種猜測和誤解，究竟什麼是真相，什麼是虛構，完全混亂，各種汙名也各自不同。 在前經紀公司和7億韓元債務清償的法律文件發送以及交往等真相爭議仍未清晰的情況下，人們不禁開始懷疑是否背後隱藏著某種有意的目的，讓人充滿疑慮。 金賽綸死亡的真正原因，大家自然會想知道。

25日，韓媒「THE FACT」獨家公開了號稱是金賽綸前男友的採訪，「我知道賽綸的死並不是因為金秀賢這位演員。 我知道有太多真相被掩蓋了，所以我非常生氣。 即使是為了安撫死去的賽綸的靈魂，我也希望能把其中一些真相公之於眾。」

K先生表示：「已經離開的金賽綸也不會希望她的死因被曲解。」金賽綸在去世前，一直在兩個男人之間的三角關係中度過痛苦的日子，這位前男友K先生，以及金賽綸結婚後的紐約男（丈夫）。 據悉，金賽綸結婚後不久，在困難時期仍試圖與前男友聯繫以尋求依賴，而這一點被紐約男知道後，他便搶走了金賽綸的手機並進行監視，並對她進行言語上的虐待。 金賽綸雖然和紐約男分手，但似乎在經歷艱難時期後再次聯繫了前男友。



「既然結婚了（就不要再和別的男人聯繫），像狗一樣過日子，妳的自己收拾去。」（1月13日，紐約男發給金賽綸的辱罵短信）

在這過程中，金賽綸多次自殘，精神上陷入極大的混亂。 她所經歷的痛苦，不是因為7億（韓幣，下同）的債務或與金秀賢的交往，而是其他的事情。 7億債務清償事宜，實際上是去年的事情，這只是前經紀公司的形式性處理，從多方跡象來看，金賽綸本人似乎並不感到有很大壓力需要償還這筆錢。 1月15日，金賽綸發簡訊給前男友K先生說：「對不起，罵我吧，這個XX，瘋子，精神病，我一直被罵被打，但我無法改變。」透露自己被虐待的事實，「只要你能幸福，這就是我最大的夢想，別無渴求，我比任何人都愛過你。」

同時，她也解釋了與紐約男結婚的過程。 金賽綸表示：「從11月開始，我和這個人開始見面。 起初他沒什麼表現，而你每天都那樣忙碌，我找不到可以依靠的人，這些都是事實，因為太寂寞了才會移情別戀，這也是事實。 因為我需要一個能聽我說話、幫助解決問題的人。 但這只是一段短暫的時間，隨後他開始威脅我說會公開我的聊天內容和照片，還黑了我的IG，把照片發到網上，打我罵我，太可怕了，我無法分手，也害怕這會對你造成傷害。」



K先生表示，金賽綸最痛苦的是來自家人的漠視，她曾經因為家庭的冷漠而感到絕望。 2024年11月1日，金賽綸因自殘導致手腕韌帶斷裂，需緊急手術，但家人收到消息後並未出現。 K先生一直守在她病床旁，直到她出院，而當時的醫療費用由前經紀公司的工作人員支付。

對此，K先生說：「金賽綸出院後，我立刻帶她回家，但她親生母親卻和朋友若無其事地吃飯，完全沒有表現出驚訝或對金賽綸痛苦的共鳴。 正因為這樣的家庭態度，金賽綸總是想逃離這個家。」即便結婚後，金賽綸仍然精神上依賴K先生，並談到她嘗試極端選擇的原因：「哪怕是割腕了也無法原諒自己，無法逃避。 無數次我割脖子，用水管吊脖子，卻只留下傷痕。 對不起，沒能遵守約定，我只是覺得我痛苦的程度還不夠。」



K先生還說：「作為最了解金賽綸的人，我覺得這位姨媽在金賽綸死後，以遺屬的名義突然出現，誣衊金賽綸是因為和金秀賢有問題才自殺，這種說法很牽強。 金賽綸的親生母親和父親都沒有親自出面，這也許是因為金賽綸在生前，其實更想逃避的是他們，而不是金秀賢。 怎麼可能女兒結婚，家人卻一無所知？ 家人們對金賽綸與紐約男結婚這件事完全不知情，這證明了家人們與金賽綸幾乎沒有任何溝通。 而且，當關係斷裂，沒有關心她的時候，當她去世後卻翻出幾年前與著名演員交往的事，這其中必然有某種目的或意圖，否則無法解釋。 我雖然沒見過金秀賢，但不能因為他的名氣就要承受這一切，那樣他太委屈了。」



K先生為了證明自己的爆料和證詞的真實性，親自提供了姓名、居民證號碼及印章，並寫下事實確認書。 他還詳細記錄了金賽綸在自殘後於首爾江南D醫院急診室治療的情況。 K先生也錄音保存了這些證據。

當時金賽綸在緊急情況下並未聯繫家人，而是向朋友求助，並透露自己因手腕韌帶斷裂需手術，因無法申請保險，需借500萬。 這段錄音揭示了金賽綸當時無助的處境。



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