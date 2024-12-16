HYUKOH吳赫完婚！新娘是模特兒黃智敏，婚紗照台灣拍的！惜和平新生天橋已拆

韓國代表性獨立樂團HYUKOH吳赫14日完婚，婚紗照獨家公開予韓媒《STARNEWS》，背景讓台灣粉絲一看就很眼熟，正是在台灣台北街頭拍的！

吳赫11月底宣布結婚，後來傳出結婚的對象是模特兒黃智敏，不過當時吳赫經紀公司為保護其隱私回應「無法確認」，而今婚紗照的公開確認新娘就是黃智敏。雖然吳赫宣布結婚時，不少媒體說吳赫「零緋聞」，不過媒體《TV REPORT》挖出兩人在2020年就有過緋聞，他們被撞見在首爾麻浦區延南洞一家咖啡廳約會，但經紀公司否認，僅表示兩人是朋友。



▼音樂製作人Code Kunst受邀婚禮，曝光了吳赫與新娘在教堂完婚一幕



吳赫和黃智敏的婚紗照別具個人風格，吳赫著寬大西裝還戴著棒球帽，黃智敏一襲白婚紗甜蜜依偎，兩人還手牽手過馬路，自然簡約。兩人近照的背景正是和平新生天橋，和平新生天橋已存在40逾載，台灣經典電影《一一》與《飲食男女》都曾在取景。台北市政府10月公告橋齡久遠須拆除，曾有市民團體抗議但無效，11月中已開始拆除，目前已不見橋的主體，粉絲無法踩點都覺得可惜。



而兩人過的馬路正是和平新生天橋往下望的和平新生路口，左方公車「首都客運」四字與後方台灣中油吉祥物「中油寶寶」相當顯眼。另外一組黃智敏換上露背黑洋裝和吳赫散步的草地，疑似是板橋435藝文特區，而室內照有網友指出是在圓山飯店內部所拍。



吳赫和黃智敏特地來台拍婚紗照讓台灣粉絲相當驚喜，雖然不知道是什麼緣由，但吳赫和台灣頗有淵源，曾受Netflix台劇《罪夢者》邀約改編港星梅豔芳經典名曲〈似是故人來〉，HYUKOH整個樂團還與台灣獨立樂團落日飛車合作專輯《AAA》。吳赫童年在中國生活過，本身會說華語的他，在台灣宣傳時語言暢行無阻。



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