熱門綜藝《種豆得豆》＆《豆豆飯飯》將以新一季回歸！期待「好友4人幫」李光洙、金宇彬、都敬秀、金基邦再次合體

好奇新一季會是何種形式呢 XD 希望李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦可以再次合體啦！

今日（21）據韓媒 xportsnews 報導，製作公司 Egg Is Coming 正在企劃《種豆得豆》和《豆豆飯飯》之後的新一季。對此，tvN 方面則回應：「正在企劃繼《種豆得豆》和《豆豆飯飯》之後的新一季。除此之外，細節尚未確定。」

《種豆得豆》由「好友4人幫」李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦出演，以紀錄片的形式紀錄好朋友一起在500坪的農地上種植農作物時發生的有趣事情。最後一集他們的摯友趙寅成作爲嘉賓登場，引發熱烈討論。



接著，今年年初還推出番外篇《豆豆飯飯》，是李光洙、都敬秀經營一家內部食堂 KKPP Food，老闆李光洙負責後勤工作並協助烹飪，都敬秀擔任主廚，他們為 Egg Is Coming 的員工們提供美味午餐和晚餐。



消息一公開也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「一定要邀請車太鉉當做嘉賓，太搞笑了」、「不管是什麼都很期待」、「我覺的兩個節目都很有意思，期待」、「種田很有意思啊！ 現在不是農忙季節嗎？給我種田吧」、「4個人合作太有趣了」、「歡迎光臨～我的飯友」、「什麼都行，只要來就好」等等。而新企劃的節目將以何種形式完成？也備受關注！

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