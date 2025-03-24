【韓網熱門】韓國律師預測NewJeans和ADOR的未來走向

韓國匿名職場社群「Blind」裡，一名認證為「律師」的用戶近日發佈長文，以「NewJeans和ADOR的未來」為標題進行分析預測，獲得很多網友認同。

該用戶表示，NewJeans最終敗訴的可能性非常高，如果再進行兩次上訴的話，整個判決流程至少需要3年。 考慮到偶像的壽命、音樂市場和趨勢的變化，很難不質疑這場糾紛對NewJeans而言究竟有何利益：「她們周圍都只有奇怪的大人嗎？ 太鬱悶了...」

該用戶認為閔熙珍遲早會跟NewJeans分道揚鑣。 閔熙珍確實很有才華，但行事以自身利益而非義理為優先，如果NewJeans只是單純信任閔熙珍才做出這些奇異舉動，實在是天真又愚蠢：「法律是現實的、冰冷的，與粉絲、YT、IG的世界不一樣。」

NewJeans唯一現實可行的出路是向ADOR道歉並修復關係，但以目前的感情衝突、輿論控制、對閔的狂熱信任來看，似乎不太可能。

ADOR目前表現出支持NewJeans、試圖修復關係，但實際上是為了在訴訟中佔據有利地位，長期來看還是會切割NewJeans。 ADOR會盡量榨乾NewJeans的價值後將她們送走，具體時間點可能在合約到期前後，也可能提早一兩年，要看訴訟進度。



然後NewJeans會收到索賠損失甚至索賠違約金的訴狀，本次假處分獲得承認的意義之一就在於此。 NewJeans現在以NJZ名義獨立活動並販售周邊商品，已經令ADOR蒙受損失，以後繼續如此的話，索賠金額只會更大。

根據NewJeans通過媒體公開的內容來看，NewJeans反而很可能會面臨合約責任（違約金）問題。 目前這個問題之所以尚未直接浮出檯面，僅僅是因為ADOR仍在等待最合適的時機，以確保自身最大利益並在訴訟中獲得更確實的勝訴。

ADOR將在法律範圍內履行作為經紀公司的最低限度義務，同時考慮收益平衡來管理NewJeans。 之後確定要放手時，肯定會提出索賠損失甚至索賠違約金的訴訟。 預計這個過程將持續大約三年。

如果雙方奇蹟般地達成協調，那另當別論，否則一定會按照這個順序發展下去。

ADOR顯然在以中長期訴訟戰略應對此事，而NewJeans卻在這場賭上人生的「角色刪除對決」中做出如此決策，讓人不禁對她們的思考方式產生疑問。



韓國網友評論：

1. 非常認同

2. 即便不是律師都看得出，難道NewJeans的律師會不懂嗎？ 真的無法理解

3. 她們已經走得太遠，無法回頭了...

4. 真的是第二個FIFTY FIFTY。閔把這些孩子毀掉了，根本是安聖日2號

5. 閔只要找到新的投資人、再打造一個團即可kkk但支持NewJeans的人能在沒有活動只有法律糾紛的情況下堅持到何時呢？ 當閔發佈新的團，他們會第一時間過去吧

6. 20代初期的時光都在打官司，最後只剩債務... 不要這樣啊

7. 孩子們太可憐了ᅮ

8. 在毀掉人生之前趕快回去吧。 沒有人會為你們的人生負責。 如果被要求支付違約金，那就真的完了。

9. 我希望她們不要回去，如果我是ILLIT成員，大概每次見到NewJeans都會崩潰發作吧

10. 以剛出社會的小孩而言，她們的行為確實非常勇敢。 可能是被粉絲環繞著，無法做出理性的判斷...

11. 就算成員們這樣，她們的父母呢？ 難道沒有一個人阻攔嗎？

12. 比起粉絲，當事人更難撐過兩三年吧。 我偶像服兵役期間就很難受了，這比軍白期更漫長，還要加上打官司，如何堅持下去啊？

13. 誰都能看出，ADOR是在為打官司積累名分

14. 這才是現實，其他律師也都說無法理解NewJeans的行為，說這樣下去會出大事

15. 從一開始就不該介入房時赫和閔熙珍的糾紛...

16. 從法律角度看確實應該回歸HYBE... 但沒有閔熙珍的NewJeans很可惜也是事實ᅲ

17. 閔熙珍是否被開除，跟NewJeans有何相幹呢？ 為什麼要對此表態ᅲᅲ 其他偶像換了製作人也一樣發新歌啊。 確實，有些製作人的歌曲會更適合、更優質，但沒有那個人的話，那個偶像就失去價值了嗎？ 閔熙珍怎麼會成為第六個成員呢？

18. 托FIFTY FIFTY和NewJeans的福，以後演藝企劃公司簽約時要更加用心了，以防做出巨額投資卻遭到背叛

19. 就像粉絲們期待的那樣，戰鬥到最後吧！加油！

出處：https://theqoo.net/hot/3662095533

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