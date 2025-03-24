金秀賢追加起訴橫豎研究所！再次否認所有爆料內容，強調「類似N號房影片」並不存在

金秀賢所屬社Goldmedalist今日通過法律代理人發布聲明，宣布以威脅恐嚇嫌疑對YT頻道「橫豎研究所」（下稱「橫豎研」）提出追加訴訟，並再次否認所有爆料內容。

Goldmedalist提出3點聲明，首先，是在今日以刑法上的威脅恐嚇嫌疑對橫豎研運營者金世義提出了追加訴訟。

第二，橫豎研擅自公開金秀賢私下照片，公司已在3月20日起訴其違反性暴力犯罪特例法（散布用攝影機等拍攝的影片）。 然而第二天（21日），橫豎研在直播中再次公開了這張照片，Goldmedalist指出橫豎研此舉已經是另一種犯罪行為，蔑視法律和調查機構，超乎常理。

第三，橫豎研在3月21日和22日的直播中提到，如果Disney+堅持公開金秀賢主演的新劇《山寨人生》，就會公開金秀賢的相關影片，以此對金秀賢進行威脅。橫豎研多次提到「N號房」，言語中暗示金秀賢犯下了與「N號房」類似的犯罪行為，且他們並持有相關影片。Goldmedalist表示，橫豎研的以上主張與之前的所有爆料內容一樣絕非事實，橫豎研所稱的影片也絕不存在：「橫豎研的上述行為是無法容忍的嚴重犯罪，Goldmedalist已立即進行了追加起訴。」

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