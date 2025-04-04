朴恩斌《狂醫魔徒》「人格分裂」演技再創新高度 盤點2025/26 Disney+ 韓劇片單 玄彬、全智賢獨家登場

由朴恩斌、薛景求主演的《狂醫魔徒》是 近期成為熱話！「鄭世玉」（朴恩斌 飾）的人設可為非常難演，她是一位「對大腦有著近乎病態痴迷的天才醫生」，從學生時期就開始殺人但也從沒悔意，對恩師「崔德熙」（薛景求 飾）的複雜情感及敵對行為到近乎「人格分裂」的程度，瘋魔的個性更偏離常態。

劇情進展同時一一交代鄭世玉由醫學院學生到被迫成為「黑市醫生」與恩師崔德熙的交錯關係，及後對崔德熙咬著不放，更懷疑他也同樣殺人。鄭世玉的心理狀態更是令人猜不透，究竟這都是鄭世玉的的異常想像，還是另有內情呢？本劇情節奏明快又懸疑刺激，配樂與畫面的完美融合更是讓人沉浸其中，每週三上線的新集數絕對不容錯過，4月9日播出大結局，令人期待究竟師徒之間的對決會有怎樣的發展！

2025/2026 Disney+ 還會推出多部重磅韓劇，陣容包括全智賢到玄彬、朴炯植、池昌旭等頂級演員，以下為大家一一介紹！

盤點Disney+ 超強勁韓劇陣容

《狂醫魔徒》【現正獨家熱播】



百想大賞得主朴恩斌繼《非常律師禹英禑》後首度挑戰雙面惡女角色，與青龍影帝薛景求大鬥演技，劇中朴恩斌飾演對大腦著迷、為了手術可以不擇手段的天才醫生「鄭世玉」，卻被恩師「崔德熙」（薛景求 飾）逐出醫院及失去醫生執照，隱身為「黑市醫生」。她一邊以高超技術救人，一邊過著危險、瘋狂與執著的人生，從還在唸書時期，鄭世玉就殺了一名跟蹤她的男孩，預示著又一個代表性角色的誕生！到當上黑市醫生時依然殺人不眨眼，接連殺害與她有過節的人，同時最弔詭的是崔德熙教授可能也是另一個隱藏多年的殺人魔！究竟這對師徒之間的恩怨會如何糾纏下去？



此外，朴恩斌為了挑撥恩師崔德熙教授與日本夥伴的關係，劇中全程用流利日文談話，展現驚人的語言天賦和敬業精神！朴恩斌細膩詮釋這角色，再加上瘋魔的個性，讓整部劇宛如一場音樂饗宴一樣，令人越看越上癮！

《狂醫魔徒》前所未有的瘋狂劇情，逼真的手術場面、血腥的殺人情節，衝擊韓劇尺度的醫學驚悚劇，現正於Disney+ 獨家熱播中！新集數逢週三上線！4月9日播出大結局。



《寶物島》【現正獨家熱播】



男神朴炯植黑化演技，韓國同時段收視冠軍

朴炯植從小奶狗搖身一變成超MAN菁英男，暗黑復仇劇《寶物島》才剛開播就因超大尺度掀起話題，持續位居同時段收視冠軍，第八集全國收視率達12.3%。劇情講述徐東柱（朴炯植飾）駭入2兆韓元政治秘密資金，為了摧毀企圖殺害自己的終極反派、推翻他們的世界，不惜一切展開人生豪賭式復仇。



在看完《寶物島》前幾集之後，不少網友直呼：「尺度真的太大了！」朴炯植半裸現身展現結實身材，與女主角洪華蓮的激情戲堪稱從影最大尺度演出，連袖口拉起的手臂青筋都令人著迷，性張力滿滿！集合鬥智、復仇、奪金元素的話題之作，現正熱播中，每週五六在Disney+ 更新，絕對不容錯過！



《血謎拼圖》【即將獨家上線】



反傳統側寫師&四次元刑警，藉拼圖追查10年前懸案

《血謎拼圖》為犯罪懸疑劇，尹伊娜（金多美 飾）經歷了充滿悲劇的童年，長大後成為一名犯罪側寫師，並被捲入一個危險的新案件。由於遭到兇手玩弄，伊娜被迫與經常懷疑她的刑警同事金漢森（孫錫求 飾）合作，透過拼圖碎片解密，希望在另一名受害者出現之前破案。

導演初見劇本就被迷倒，故事充滿反轉、走向無法預料！還帶有可愛元素，角色更獨具個性，與傳統推理劇十分不同。尹伊娜總能在現場最快掌握兇手的動機，彷彿曾親手殺過人一般；金漢森更是從未見過的刑警類型，看似慵懶隨性，實際上極為執著和敏銳，還有一絲跳脫現實的漫畫感。

《暴風圈》【即將獨家上線】



神組合全智賢×姜棟元，引爆諜戰愛情新高度

韓劇超級組合登場！「國民女神」全智賢與「韓國公共財產」姜棟元首度攜手主演，搭配《淚之女王》導演金熙元、《下女誘罪》與《分手的決心》王牌編劇丁瑞慶聯手操刀，更邀來荷里活韓裔巨星趙約翰（John Cho）跨刀演出，堪稱影視界「夢幻製作團隊」的頂級組合。

本劇以現代韓國為背景，集諜報、政治陰謀與浪漫於一體，講述事業有成的外交官、前駐美大使徐聞柱（全智賢 飾）和國際特工白山湖（姜棟元 飾），一同揭開一場朝鮮威脅半島和平的恐怖攻擊，背後不為人知的暗黑真相。兩大巨星首度同框，不僅顏值爆表，每一幕對手戲勢必火花四射！



《韓國製造》【即將獨家上線】



「兩大韓劇男神」玄彬、鄭雨盛夢幻聯動

《韓國製造》屬犯罪驚悚劇，講述在動盪的70年代，對於金錢財富和權力抱有野心的白冀兌（玄彬 飾），與對他虎視眈眈的堅毅檢察官張健榮（鄭雨盛 飾），赫然發現被捲入了一場決定時代的事件，並可能永遠改變他們的未來……由《萬惡新世界》、《毒梟》禹民鎬導演執導，朴恩嬌、朴俊錫編劇執筆。

玄彬透過電影《秘密任務2：Internationl》、《哈爾濱》展現多種粗曠形象，鄭雨盛更晉升導演自導自演，透過《12.12：首爾之春》、《保護者》展現正義形象，因此兩人在《韓國製造》的對手戲令人期待！再加上黃金配角元志安、徐恩垂、曹汝貞、鄭星一等齊聚一堂，相信將會帶來充滿驚喜的火花！

《操控遊戲》【即將獨家上線】



池昌旭×都敬秀終極對決！懸疑×復仇×心理戰，刺激燒腦

由池昌旭、都敬秀（EXO D.O.）、李光洙、趙允秀實力主演，攜手打造一場高智商、強懸疑、硬碰硬的復仇大戲！池昌旭化身復仇者，挑戰極限演技，展現憤怒與絕望交織的男人！都敬秀首度挑戰高智商操控者角色，冷靜神秘又危險，打破過往形象！

本劇由《模範的士》、《犯罪都市：鐵拳清算》編劇吳尚浩執筆，以縝密的劇情與緊張刺激的節奏，讓觀眾陷入一場無法預料的心理戰。泰政（池昌旭 飾）因滔天罪名含冤入獄，人生瞬間跌入深淵。然而他發現自己的一切不幸，竟然都在一個神秘人物──耀翰（都敬秀 飾）的精密操控之下。泰政該如何從泥沼中爬出，反擊那個操控自己人生的人？

誰才是棋手？ 誰又是棋子？ 命運的遊戲，才剛剛開始……



《濁流之爭》【即將獨家上線】



高票房高收視黃金陣容，Disney+ 首部原創古裝劇

聚集三名大勢演員，《戀慕》路雲、《正年》辛叡恩與《語意錯誤》朴栖含！原本碧綠的京江變成濁流，朝鮮變得無法無天……《濁流之爭》以朝鮮王朝為背景，講述隱藏過去成為流氓的張時律（路雲 飾）、具備智慧與正義感的朝鮮最大商團主人崔恩（辛叡恩 飾），與夢想成為清廉軍官的捕盜廳官員鄭川（朴栖含 飾），朝他們三人席捲而來的命運故事。

除了三名大勢演員，最矚目的莫過於導演是經典電影《光海，成為王的男人》導演秋昌民，編劇是經典韓劇《推奴》及《殭屍校園》千成日，千萬人次電影導演加上34%收視率編劇，Disney+ 推出首部古裝劇便擁黃金陣容，內容可期！



《下流大盜》【即將獨家上線】



柳承龍、梁世宗、林秀晶，實力派大咖們的寶藏奇遇！

以1970年代的韓國為背景，柳承龍和梁世宗戲裡成為一對視錢如命叔姪，為了賺錢維持生計，對任何工作的態度都是來者不拒。兩人偶然得到了一個任務——取回在海岸發現的古代寶藏。但隨著來自全國各地的尋寶者齊聚一堂，兩人是否能順利擊敗對手，並獲得他們一直以來所渴望的財富呢？

本劇改編自人氣網漫《Fine》，除了柳承龍、梁世宗、林秀晶外，主演中還有金義城、金聖午、金鍾洙、李東輝、鄭允浩與金旼等人同台飆戲，相當過癮。這部作品還是《犯罪都市》、《賭命為王》導演姜允成執導，高品質團隊製作令眾人更加期待。

【觀眾最愛】《照明商店》、《Moving超異能族》全部集數現已獨家上線



韓國頂尖漫畫作者「姜草」親自擔任編劇製作，兩套都被譽為「神劇」

《照明商店》是神劇《Moving超異能族》姜草作家的最新催淚大作，由朱智勛、朴寶英、金雪炫、裴晟佑、嚴泰九、李姃垠、金敏荷等華麗陣容演出，劇情講述一間在黑暗巷子盡頭販售照明燈具的商店裡，連接陽間與陰間的生者＆亡者的故事。從一開始的懸疑害怕打冷顫、到後來哭到全身發抖，反轉再反轉的劇情絕對讓你大呼追得超過癮。

而且《照明商店》結尾彩蛋，更與《Moving超異能族》劇情相連接，給粉絲們帶來極大的驚喜，期待「姜草universe」的超能力世界觀可以持續擴大。

《Moving超異能族》劇情題材網羅跨國諜報行動、超能力特工、以及致命的神秘殺手等新穎元素，由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、金成均等大咖主演，更捧紅了新生代演員李正河、高允貞、金度勳，展現極強的影響力。目前已宣布會開拍第二季，有興趣的話，可以把握時間重溫這兩部作品，進入他的奇幻世界，一起體驗人情冷暖且大咖雲集的優秀劇集。

Disney+ 原創韓劇 立即觀看：https://www.disneyplus.com/zh-hk/home

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