知名演員「李東健」離婚五年後，與小16歲的韓劇《命定之人》姜海林（薑海琳）陷入熱戀中～

李東健在離婚5年後爆出戀愛傳聞：「毫不在意旁人眼光，盡情與對象約會」引發了關注。

演員李東健在離婚5年後爆出戀愛傳聞，對象被指為姜海林。對此，雙方皆表示這屬於演員的私生活，無法確認。

28日，SPOTV NEWS 報導指出，李東健於24日與一名貌美女性一同現身首爾清潭洞街頭。據報導，李東健與該名女子互動親暱，絲毫不在意旁人目光，愉快地享受著約會。



對此，李東健所屬經紀公司並未發表任何立場。媒體試圖聯繫經紀公司，但未能取得回應。不過透過部分媒體，傳達了「屬於演員私生活，無法確認」的立場。

隨後在29日，SPOTV NEWS 再度報導，指出李東健的戀愛對象為演員姜海林。報導稱，前一天目擊報導中所提到的女性即是姜海林，兩人相差16歲。



對此，姜海林所屬經紀公司 ANDMARK 也向 TV Daily 表示：「因屬於演員的私生活，無法確認。」

李東健於2017年5月與演員趙胤熙結婚，並育有一女。然而在2020年，兩人結束為期3年的婚姻。離婚後，李東健曾透過 SBS 節目《我家的熊孩子》公開「離婚男」的生活，近期也因在濟州島開設咖啡廳而受到關注。

姜海林於2017年透過網路劇《偶像權限代理》出道，並在 KBS Joy《戀愛的干預》中擔任重演演員而打開知名度。2022年，她在 Netflix 韓劇《命定之人》中擔任主演，逐步站穩演藝圈。最近則在河正宇執導的電影《喬王出任務》（Lobby）中飾演「珍Pro」一角，登上大銀幕。



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