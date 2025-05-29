47歲元斌久違拍廣告，彩色瞳孔超強異域奇幻感！網驚呼不老神顏，「半息影」原因再引關註

演員元斌自從2010年電影《大叔》之後再未接拍新作品，就連網友偶遇都極少，幾乎消失在大眾視野。今日突然公開的這支廣告，堪稱十幾年來難得一見的「會動的元斌」……！

該影片是生活服務平台「Ajeongdang（아정당）」的品牌宣傳活動，元斌身穿黑色西裝登場，舉手投足優雅節制、聲音低沉富有魅力，彩色瞳孔更增添一份前所未見的奇幻感，簡短地說道：「讓世界變得更美好，更正直。 」



據悉，這支廣告是元斌對該品牌的哲學與形象產生共鳴，親自選擇的首次合作項目，品牌方希望藉此傳達「生活的品格」這一價值。 Ajeongdang成立於4年前，從網路訂閱和家電租賃起步，目前提供搬家、清潔、室內設計、房地產、信用卡、保險等各種生活相關服務，近日宣佈由元斌擔任代言人後進一步引起好評。





影片公開後引起熱烈反響，網友感慨元斌還是大家記憶中的模樣，完全沒有改變，留言如「AI都做不出的、神之容顏」、「這是真人還是CG啊？」、「不拍戲太浪費」、「完全不會老」、「廣告氛圍與眾不同，堪比電影」、「在元斌顏值的加持下變得好像Tiffany & Co.的廣告」、「距離《大叔》已經15年，仍然是傳奇」、「拜託元斌多拍電影吧」、「請回到大眾視線，拯救娛樂圈日趨下滑的顏值吧」等等。



元斌1997年出道後拍攝了很多優秀的影視作品，包括《藍色生死戀》、《太極旗－生死兄弟》（太極旗飄揚：生死有情）、《非常母親》等，躋身韓國代表級演員行列，但在2010年動作片《大叔》（殺手代父）之後進入接近息影的隱居狀態。 這期間，元斌承認與演員李奈映的戀情並在2015年在舉辦婚禮，同年李奈映順利產下兒子。



這些年有多部作品邀請元斌加盟，包括《太陽的後裔》《那年冬天風在吹》《屍速列車》《軍艦島》《與神同行》等大熱電視劇和電影，但都被他謝絕。 去年5月，元斌代表作之一《太極旗-生死兄弟》舉辦20週年重映活動，導演姜帝圭稱「時隔四五年聯絡元斌，他好像換了電話號碼」，另一位主演李東健也謹慎透露稱很久沒跟元斌聯絡，但認為元斌並非宅在家裡不出門，還是有跟身邊的人往來。

至於很久沒拍戲的原因，據悉是因為元斌過於謹慎而導致很難做出決定。 2018年李奈映宣傳電影《我們的美好時光》時表示，元斌是在等待一個足夠深刻的好作品。 去年11月，設計師池春熙也在《社長的耳朵是驢耳朵》節目中透露，元斌並非不想演戲、一直有在挑選劇本，只是多少有些感到負擔。



目前看來，大家還是只能通過廣告和網友偶遇來見到元斌了！最後分享一下2019年網友在咖啡廳偶遇的元斌，42歲仍然少年感十足、看起來就像24歲，清晰的帥氣穿透了模糊的畫面，這就是美男的實力嗎~





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