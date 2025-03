是女神也是黑魔女! 少女時代太妍TAEYEON登上臺北大巨蛋造型華麗美翻!

終於等到首位韓星站上臺北大巨蛋!精靈女王太妍TAEYEON帶著全新巡演《TAEYEON CONCERT – The TENSE》 來台,她自3月7日從首爾開跑,並將重要的海外首站獻給臺北,她於3月16日晚間,身穿一襲金黃色的女神造型搭配金色桂冠與網紗頭飾現身於大巨蛋舞台上,以氣勢十足的美聲帶來第一首歌〈Fabulous〉揭開今晚的序幕,引燃全場歌迷熱情尖叫聲。

太妍在本次的歌單挑選也相當用心,歌單選擇以磅礡華麗的R&B歌曲〈Fabulous〉開場,她頭戴金黃色月桂葉皇冠以女神之姿現身於舞台中央,脖子與肩上的珍珠飾品更是點綴襯托出她獨特的女王氣勢,全場尖叫聲幾乎掀開大巨蛋屋頂,不久後她也接著摘下皇冠,宛如女神下凡人間,以嘹亮美聲唱著〈I〉、〈Letter To Myself〉,開場前三首歌就讓近3.5萬歌迷直呼「太過癮了」!相隔近2年太妍帶著專場與歌迷見面,歌單超級寵粉,不論是新歌、舊歌全都有,從首張正規專輯《My Voice》收錄的〈Make Me Love You〉唱到第六張迷你專輯《Letter To Myself》裡收錄的〈Blue Eyes〉,甚至連2024年發行的單曲〈Heaven〉通通都有,經典歌曲首首沒放過,觀眾聽得如癡如醉。



在唱完〈Heaven〉後,演唱會迎來第二幕演出,太妍換上了完全不同的造型,以黑色為主就宛如天使墮落到地獄,搭配著鬼魅冷豔造型,帶來歌曲〈INVU〉,隨後一雙黑色大翅膀從天而降,女王魅力再度震攝全場。在演唱會尾聲太妍換上紅色小洋裝, 甜美唱起安可曲〈U R〉,動人的旋律搭配感性台詞「你就像光、就像雨後天晴一樣,在我心中浮現」,訴說著對歌迷的情意,為了更貼近觀眾,她搭上繞場車,向場內2、3樓歌迷熱情打招呼,暖聲唱著〈Feel So Fine〉,最後回到主舞台,為演唱會劃下完美句點。而粉絲們用心準備的排字應援也讓太妍相當感動,還不斷與粉絲們確認「現在舉起的時間是對的嗎?」與粉絲互動相當有趣。



