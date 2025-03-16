首週收視率就翻倍！《協商的技術》李帝勳、成東鎰、張鉉誠同場飆戲，劇情反轉精彩（EP.1-2）

《模範的士》（模範計程車）「金道奇」李帝勳最新戲劇《協商的技術》上週首播，他化身銀髮M&A併購專家，兩集收視率在一天內翻了近一倍！

JTBC新劇《協商的技術》講述綽號「白蛇」的M&A併購專家「尹洙諾」（李帝勳 飾），回鍋前公司山人集團，要替山人集團進行M&A計畫解決財務危機。首集收視率落在3.3%，第二集飆升至6.0%，才播兩集便有近一倍成長實屬罕見。

（以下稍微提及劇情）

首集男主角「尹洙諾」戲份不算多，觀眾多以旁人的角度認識這名角色，也是透過配角大致理解「M&A」為何，M&A即「Mergers and Acquisitions」，「併購」合併與收購。最有張力的情節在尾聲，尹洙諾和「前上司」河泰秀（張鉉誠 飾）的意圖背道而馳，在面對會長宋在植（成東鎰 飾）時，做不到也要說做得到。尾聲李帝勳和張鉉誠、成東鎰對戲，僅僅幾句台詞，但表情變化耐人尋味，這也許是隔日播出的第二集收視會飆升的原因之一。



第二集收視大幅上漲，除了演員功力，劇情功不可沒。連尹洙諾自己都沒有十足把握的山人建設出售案，他辦到了，靠著洞悉人心及話術，說服顧客的同時又能讓會長滿意，且用公益、美意包裝這場冷冰冰的出售案，案子圓滿收場。尾聲尹洙諾又再次面對會長，距離和會長約定的十兆還有兩兆之多，他卻說要收購？



韓國網友評價完全反映在收視率上，評價包括「一開始很平淡，讓人失望，但後面越來越有趣」、「首集後半部太好玩了，（李帝勳）和張鉉誠對決都快瘋了」、「從第二集就很有意思了」、「難得一見的題材，很有趣」、「不懂併購但很有趣」、「成東鎰和李帝勳的演技真的很有張力」、「李帝勳雖然很平靜但氣場十足，讓人最有投入感」、「演員們演技都很好，時間都不知道怎麼流逝的」、「很有趣，劇本寫得真好」……等等。不過，同時有不少網友批評音樂太過搶戲，表示太大聲干擾聆聽台詞，音樂風格「太反派」也不適合。

網友們也已對接下來情節進行推敲，例如尹洙諾一頭銀髮的用意為何？尹洙諾有個弟弟過世了，而他妻女從未現身過，他隱瞞的什麼，會不會表面是要拯救集團，實際上是要壓垮集團？會長欣賞私人醫師的女兒，劇情用意是？

香港觀眾可於黃Viu收看《協商的技術》，目前已播至第三集，今晚將播出第四集。



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