是女神也是黑魔女! 少女时代太妍TAEYEON登上台北大巨蛋造型华丽美翻!

终於等到首位韩星站上台北大巨蛋!精灵女王太妍TAEYEON带著全新巡演《TAEYEON CONCERT – The TENSE》 来台,她自3月7日从首尔开跑,并将重要的海外首站献给台北,她於3月16日晚间,身穿一袭金黄色的女神造型搭配金色桂冠与网纱头饰现身於大巨蛋舞台上,以气势十足的美声带来第一首歌〈Fabulous〉揭开今晚的序幕,引燃全场歌迷热情尖叫声。

太妍在本次的歌单挑选也相当用心,歌单选择以磅礴华丽的R&B歌曲〈Fabulous〉开场,她头戴金黄色月桂叶皇冠以女神之姿现身於舞台中央,脖子与肩上的珍珠饰品更是点缀衬托出她独特的女王气势,全场尖叫声几乎掀开大巨蛋屋顶,不久后她也接著摘下皇冠,宛如女神下凡人间,以嘹亮美声唱著〈I〉、〈Letter To Myself〉,开场前三首歌就让近3.5万歌迷直呼「太过瘾了」!相隔近2年太妍带著专场与歌迷见面,歌单超级宠粉,不论是新歌、旧歌全都有,从首张正规专辑《My Voice》收录的〈Make Me Love You〉唱到第六张迷你专辑《Letter To Myself》里收录的〈Blue Eyes〉,甚至连2024年发行的单曲〈Heaven〉通通都有,经典歌曲首首没放过,观众听得如痴如醉。



在唱完〈Heaven〉后,演唱会迎来第二幕演出,太妍换上了完全不同的造型,以黑色为主就宛如天使堕落到地狱,搭配著鬼魅冷艳造型,带来歌曲〈INVU〉,随后一双黑色大翅膀从天而降,女王魅力再度震摄全场。在演唱会尾声太妍换上红色小洋装, 甜美唱起安可曲〈U R〉,动人的旋律搭配感性台词「你就像光、就像雨后天晴一样,在我心中浮现」,诉说著对歌迷的情意,为了更贴近观众,她搭上绕场车,向场内2、3楼歌迷热情打招呼,暖声唱著〈Feel So Fine〉,最后回到主舞台,为演唱会划下完美句点。而粉丝们用心准备的排字应援也让太妍相当感动,还不断与粉丝们确认「现在举起的时间是对的吗?」与粉丝互动相当有趣。



