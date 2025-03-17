金賽綸遺屬痛斥李鎮浩令女兒「一天內6次試圖輕生」，今日正式起訴！金秀賢方多次聯繫女方父親記錄公開

金賽綸遺屬再度發聲控訴YouTuber李鎮浩對金賽綸的種種迫害，公開了金秀賢所屬社多次聯絡金賽綸父親的紀錄，並將於今日下午以誹謗罪起訴李鎮浩。

金賽綸遺屬委任BUYOU律所擔任法律代理人，代表律師夫智錫（音）表示，金賽綸確實曾與金秀賢交往，但李鎮浩卻稱這是「自導自演」，這是明顯的虛假事實。

李鎮浩在過去3年製作並公開了4部關於金賽綸的影片，在金賽綸去世後迅速設為不公開。 今年1月8日，李鎮浩發佈影片《金賽綸又秒刪貼文... 引發結婚猜測後消失？ 親自聯繫後的結果是》，據遺屬透露，金賽綸在當日一天之內就嘗試極端選擇超過6次。



此外，YouTuber「橫豎研究所」昨晚直播公開了金賽綸家人針對李鎮浩的聲明，以及金秀賢公司多次聯繫金賽綸父親的紀錄。

根據金父提供的手機截圖，李鎮浩在金賽綸過世後多次來電，Goldmedalist理事柳泰顯（音）也在3月12日、13日和14日多次來電和傳簡訊，表示希望和金父見面聊，金父則表示「正在工作、晚上可以通話」「下週給您聯絡」等等。 而次日15日，Goldmedalist發聲明表示希望和金母見面溝通、請她聯繫公司，一度令不少人質疑公司難道沒有金賽綸家人的聯絡方式。



金賽綸遺屬表示，Goldmedalist發來存證信函稱如果不在1年1個月內償還7億就要起訴她，當時根本沒有告訴她這只是程序、不必驚慌。 金賽綸給前公司的每一個人打電話，但沒有任何一個人接通：「金賽綸為了確認這是金秀賢的意思還是公司的意思，不斷進行聯絡。」

遭到持續無視後，金賽綸為了取得聯絡而上傳照片，李鎮浩卻嘲諷這是「自導自演戀愛」。 李鎮浩使用了「女演員金賽綸脫序行為的真正原因」「為什麼針對她的雜音一直不斷呢」等措辭，無異於把別人的房間打亂再質問他家為什麼這麼亂。 李鎮浩稱金賽綸對社會的認知都來自劇本和片場，所以缺乏普通人的情緒，這一說法無異於否認了家人的存在。 李鎮浩還說金賽綸隨意辱罵欺負工作人員，金賽綸家人質疑他才是缺乏同理心和記者常識。



李鎮浩在影片中自稱聯繫了金賽綸的朋友，認為她真正在咖啡廳兼職的可能性很低; 又稱金賽綸公開合照是為了炫耀自己曾經也很紅，金賽綸的朋友也覺得她的行為不可理喻，且她本人也對衝動行為十分後悔。 遺屬對此表示，金賽綸做兼職沒有必要告訴所有人，李鎮浩問的人或許剛好跟她不熟; 公開合照是為了跟金秀賢和Goldmedalist取得聯絡的最後選擇，這一點金賽綸身邊每一個人都知道，質疑他所說的「朋友」究竟是誰。

金賽綸遺屬反問道：「金賽綸為了延續生活付出了不懈努力，你卻給她打上假兼職的標籤後，你的家人賺到錢、獲得平安了嗎？ 你說那些言論是因為擔心金賽綸、想幫助金賽綸，你的小孩相信嗎？ 要不要把你的影片給你父母看，採訪他們這真的是在幫忙嗎？」



金賽綸遺屬還透露，金賽綸過世後，很多合作過的影視相關人士都來吊唁，包括《等待回家的日子》導演、舞台問候的警衛等等，而簽下金賽綸作為旗下首位藝人的Goldmedalist卻無一人來訪。



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