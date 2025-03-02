姜泰伍再次貢獻奇葩舞姿，《驚人的星期六》「魔性亂舞」嚇傻Key和太妍！網友：完全是搞笑咖

昨晚播出的《驚人的星期六》中，姜泰伍和李先彬為宣傳同日開播的tvN新劇《愛情發芽中》（曾譯：馬鈴薯研究所）而做客。 身為內向型的姜泰伍首次出演該節目，公開了一段前所未見的新概念核心舞蹈，反轉魅力引得現場眾人連連感歎：「絕對不是一般人！」

節目中在零食遊戲玩起「全知台詞視角」，姜泰伍猜中《藍色生死戀》宋慧喬的名台詞，隨後上臺跳了泰民的《Guilty》，李先彬還介紹說這隻舞是他為了今天特地準備的！



Key一臉難以置信的表情，難道馬上要看到姜泰伍的sexy一面嗎？ 然而音樂響起後，姜泰伍卻給出了... 相當難以形容的舞姿，用BOOM的話來說很像逆流性食道炎XD



驚得太妍雙眼瞪大、接連眨眼，仿彿在努力理解眼前的景象，Key則定在原地，直到姜泰伍跳完舞還仍然無法動彈XD



李先彬透露姜泰伍經常跳這個舞，但也許要節奏快一點才對。 接下來的遊戲中，李龍真猜對李先彬主演的《酒鬼都市女人們》臺詞，帶著姜泰伍一起上臺再跳那隻魔性的「逆流性食道炎之舞」，這次節奏是快了，但效果有沒有更好就難說XD



其實姜泰伍並非真的不會跳舞，之前和唯一、徐康俊、孔明、李太奐一起組成演員男團5urprise時擔任的就是主舞位置。



但他對於搞笑似乎有格外的執念，上《Running Man》時跳的機械舞就讓人耳目一新XD



再看一遍之前李先彬幫姜泰伍拍的這支舞，他真的跳得很投入啊：



網友紛紛被姜泰伍的離奇舞姿笑翻：「有生以來第一次見到這樣的舞」「完全是搞笑咖」「這是真的很guilty」「會在《非常律師禹英禑》第二季跳這個舞嗎？」欣賞這隻舞請前往11分20秒：



此外，姜泰伍和李先彬合作主演的tvN周末劇《愛情發芽中》以山谷馬鈴薯研究所為背景，講述性格完全相反的一對男女之間像經過烘烤、油炸、燉煮般的火熱愛情，海外觀眾可在Netflix同步追看。 而讓姜泰伍以「國民失落男」出名的劇集《非常律師禹英禑》也已確定拍攝第二季，具體時間尚待公開。



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