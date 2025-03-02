2025最美韓國女演員冠軍！「現在撥打電話」蔡秀彬宣布首次來台舉辦見面會，「櫥窗夫婦」又甜又揪圈粉各地

2025粉絲絕不能錯過的最美視覺攻佔！擊敗韓孝周、金裕貞、秀智、申世景、韓韶禧、朴寶英、Jisoo、宋慧喬與高允貞（排序為第十至第二），以一雙晶瑩剔透的靈動眸子，加上楚楚動人的精緻五官，拿下韓國知名Kingchoice網站票選「韓國最美女演員」冠軍殊榮，演出劇集「青鳥之家」、「雲畫的月光」、「不是機器人啊」、「狐狸新娘心」、「一半的一半」、「警校菜鳥」與「閃耀國度」等，2024年底，蔡秀彬更以一部搭檔與柳演錫演出的浪漫爆款劇「現在撥打的電話」，當中飾演劇中洪熙珠一角，與飾演丈夫白司彥的柳演錫組成「櫥窗夫婦」，兩人又甜又揪的譜戀戲碼，時時牽動粉絲的心，飾演罹患「選擇性緘默證」，假裝不會說話，僅用手語溝通的她，憑著精湛演技，無不讓觀影者心疼到五臟六腑，不少粉絲還因為太過入戲，還紛紛搞笑敲碗許願，現實生活中能看到蔡秀彬真的嫁給柳演錫！
一向對粉絲就超疼愛的蔡秀彬，看到滿滿鼓勵支持，即使接到龐大劇本邀約演出，仍與團隊排出時間要近距離親自答謝粉絲，訂於4/11（五）晚間七點於TICC台北國際會議中心，蔡秀彬將首次來台北舉辦「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING
蔡秀彬台灣首場粉絲見面會「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING
2025 CHAESOOBIN AISA FANMEETING
演出時間：2025/4/11（五）19：00 實際演出時間以現場公告為準
演出地點：TICC台北國際會議中心
演出地址：台北市信義區信義路五段1號
售票系統：KKTIX
售票時間：即日起
票價：A區NT.5,200元 / B區NT.4,800元 / C區NT.3,800元 / 身心席NT.2,600元
售票連結：https://theartistudio.kktix.cc/events/e90b1317
主辦單位：TheArtistudio得藝室策劃
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