2025最美韓國女演員冠軍！「現在撥打電話」蔡秀彬宣布首次來台舉辦見面會，「櫥窗夫婦」又甜又揪圈粉各地

2025粉絲絕不能錯過的最美視覺攻佔！擊敗韓孝周、金裕貞、秀智、申世景、韓韶禧、朴寶英、Jisoo、宋慧喬與高允貞（排序為第十至第二），以一雙晶瑩剔透的靈動眸子，加上楚楚動人的精緻五官，拿下韓國知名Kingchoice網站票選「韓國最美女演員」冠軍殊榮，演出劇集「青鳥之家」、「雲畫的月光」、「不是機器人啊」、「狐狸新娘心」、「一半的一半」、「警校菜鳥」與「閃耀國度」等，2024年底，蔡秀彬更以一部搭檔與柳演錫演出的浪漫爆款劇「現在撥打的電話」，當中飾演劇中洪熙珠一角，與飾演丈夫白司彥的柳演錫組成「櫥窗夫婦」，兩人又甜又揪的譜戀戲碼，時時牽動粉絲的心，飾演罹患「選擇性緘默證」，假裝不會說話，僅用手語溝通的她，憑著精湛演技，無不讓觀影者心疼到五臟六腑，不少粉絲還因為太過入戲，還紛紛搞笑敲碗許願，現實生活中能看到蔡秀彬真的嫁給柳演錫！

一向對粉絲就超疼愛的蔡秀彬，看到滿滿鼓勵支持，即使接到龐大劇本邀約演出，仍與團隊排出時間要近距離親自答謝粉絲，訂於4/11（五）晚間七點於TICC台北國際會議中心，蔡秀彬將首次來台北舉辦「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING 」見面會，得知台北站行程確認，蔡秀彬表示期待與大家見面，「這是我的第一次喔！」。對於即將來台北，蔡秀彬難掩喜悅之心，又說：「真的…真的非常開心受到大家喜愛！我會繼續努力帶來更多優秀的作品，好回饋一直支持我的粉絲！這次終於有機會能親自到台北與你們見面，我現在內心充滿興奮又期待！希望當天能見到大家，這是我演藝生涯一個非常重要的存在，在這特別的日子，我們一起留下珍貴的回憶！為了讓大家可以很幸福，我正在用心準備見面會，從我的瑣碎小事到幕後故事，再加上從未展現過的面貌，預計會在這次見面會中分享！」。

蔡秀彬台灣首場粉絲見面會「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING 」，即日起於KKTIX售票系統 （https://theartistudio.kktix.cc/events/e90b1317）全面販售，票區分為A區NT.5,200元、B區NT.4,800元、C區NT.3,800元與身心席NT.2,600元，福利上，包括全場皆享有紀念小卡與蔡秀彬會後親自與大家甜蜜HI-BYE（歡送），以及每20人一組，共300位團體合影、共60張親簽海報、共30張親簽拍立得與20張親簽紀念小卡，更多蔡秀彬的台灣首場粉絲見面會「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING 」活動詳情，請上「TheArtistudio得藝室策劃」官方FB粉絲團：https://www.facebook.com/TheArtistudio.tw/ 查詢。



2025 CHAESOOBIN AISA FANMEETING

演出時間：2025/4/11（五）19：00 實際演出時間以現場公告為準

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出地址：台北市信義區信義路五段1號

售票系統：KKTIX

售票時間：即日起

票價：A區NT.5,200元 / B區NT.4,800元 / C區NT.3,800元 / 身心席NT.2,600元

售票連結：https://theartistudio.kktix.cc/events/e90b1317

主辦單位：TheArtistudio得藝室策劃

主辦單位保留本活動內容變更、終止及最終解釋權，請以最新公告為準。





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