BLACKPINK成員Jisoo「收到戀人的訊息」新歌〈earthquake〉MV預告公開！即將帶來震撼感受~

人氣女團 BLACKPINK 的成員 Jisoo（金智秀）即將以solo曲〈earthquake〉（地震）回歸，預告公開不到12小時就突破百萬觀看！

Jisoo 在全新迷你專輯《AMORTAGE》即將在2月14日情人節當天發行，她透過個人 YouTube 頻道公開了主打歌〈earthquake〉的 MV 預告。

▼預告：



預告中，Jisoo 以幹練時尚的職業女性造型展現全新魅力。就在這時，她收到了戀人的訊息，隨即整個空間彷彿震動起來，手機被某天當作證物扣押起來，進一步引發網友們對 MV 正片的好奇心。最後以運行中的測謊機收尾，真的是讓人太好奇啦！！



與此同時，Jisoo 的嗓音唱出「It hits me like an earthquake」（他像地震般衝擊著我），預示著一種無法控制的緊張感。

〈earthquake〉是一首描寫強烈且無法停止的愛情歌曲。由 Jisoo 親自參與歌詞創作，透過震撼人心的編曲與大膽的歌詞，展現愛情的巔峰、危險與原始能量，共收錄了四首歌曲。

▼專輯搶先聽：



Jisoo 的全新迷你專輯《AMORTAGE》將於14日下午兩點（韓國時間）在全球各大線上音樂平台公開，當天下午也會在首爾 CGV 清潭 CineCity 舉辦特別粉絲見面會《SOO IN LOVE》，與粉絲們進行更多的互動交流。



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