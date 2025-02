BLACKPINK成員Jisoo「收到戀人的訊息」新歌〈earthquake〉MV預告公開！即將帶來震撼感受~

人氣女團 BLACKPINK 的成員 Jisoo(金智秀)即將以solo曲〈earthquake〉(地震)回歸,預告公開不到12小時就突破百萬觀看!

Jisoo 在全新迷你專輯《AMORTAGE》即將在2月14日情人節當天發行,她透過個人 YouTube 頻道公開了主打歌〈earthquake〉的 MV 預告。

▼預告:



預告中,Jisoo 以幹練時尚的職業女性造型展現全新魅力。就在這時,她收到了戀人的訊息,隨即整個空間彷彿震動起來,手機被某天當作證物扣押起來,進一步引發網友們對 MV 正片的好奇心。最後以運行中的測謊機收尾,真的是讓人太好奇啦!!



與此同時,Jisoo 的嗓音唱出「It hits me like an earthquake」(他像地震般衝擊著我),預示著一種無法控制的緊張感。

〈earthquake〉是一首描寫強烈且無法停止的愛情歌曲。由 Jisoo 親自參與歌詞創作,透過震撼人心的編曲與大膽的歌詞,展現愛情的巔峰、危險與原始能量,共收錄了四首歌曲。

▼專輯搶先聽:



Jisoo 的全新迷你專輯《AMORTAGE》將於14日下午兩點(韓國時間)在全球各大線上音樂平台公開,當天下午也會在首爾 CGV 清潭 CineCity 舉辦特別粉絲見面會《SOO IN LOVE》,與粉絲們進行更多的互動交流。



