《單身即地獄4》大結局「四對情侶」配對成功！「人氣王」李時安最終選擇他，坦言想「公開戀愛」

《單身即地獄4》在11日公開大結局，6男7女在度過火熱的10天9夜後，迎來最終的情侶配對。

這季的「人氣王」李時安，以出眾的美貌和直率的性格，讓多位男性出演者的關心集於一身的她，在張泰晤、陸俊諝和金淨洙三位的選擇下，苦惱到最後。李時安提到與三個男人的關係表示：「和泰晤在一起的時候笑得最多，跟俊諝在一起的時候讓我感受到最多樣的情緒，很感謝淨洙第一個帶我去天堂島，很高興最後一次天堂島也是跟你一起。」



最終李時安選擇了陸俊諝，她坦言：「其實...我真的覺得我跟俊諝就像旋風一樣，跟他在一起的時候比起舒服的感覺，我更感覺到悸動、不自在和尷尬，老是很在意，感到嫉妒和各種情緒，讓我確定我的心是屬於俊諝的。」最後她更表示：「我想趕快跟俊諝出去成為真正的情侶，還有公開戀愛。」兩人是否在現實中成為情侶也備受關注。



最終誕生陸俊諝＆李時安、鞠同鎬＆金我璘、金泰煥＆裴智妍、安鐘勳＆金慧真四對情侶，對於他們實際戀愛的可能性出現多種意見，哪一對會成爲「現實情侶」延續緣分呢？也備受關注。



而之前製作人金在元曾透露：「這季的結局將成為節目史上最具衝擊的一次！」但...多數觀眾看完紛紛批評：「哪裡衝擊啊」、「看完覺得好無聊」、「時安的鏡頭真的太多了，看了覺得有點膩」、「這季是李時安特輯吧？最難看的一季」、「我一路快轉到結局」、「結局真的讓人無語，最失望的一季啊」、「時安竟然選長髮男」等等。



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