差點放棄當演員！安孝燮靠「平凡」得到導演青睞！《全知讀者視角》首次出道大螢幕就擔任大片主角！

由《與神同行》金牌製作團隊傾力打造，以大場面、大動作、大特效、大卡司引爆觀眾熱烈期待的奇幻動作鉅獻《全知讀者視角》，自7月23日在韓上映以來強勢奪下南韓首週票房冠軍，台灣也在5日內狂掃3100萬元票房，強勢登頂台灣年度最賣座韓片。片中戲份最重的安孝燮，以本片為大螢幕出道作品，卻自曝差點放棄演員生涯。

演員安孝燮雖然出道多年，也累積了不少電視劇作品，廣受觀眾喜愛。但他本人個性極為內向，在訪談時也看得出來他的害羞神情，對於記者太過複雜的提問並不擅於回答。他曾自曝在學習演戲的道路上非常受挫，因為首先他要先克服自己的內向性格，這是讓他感到最痛苦的部分。



在正式接到《全知讀者視角》演出邀約之前，安孝燮曾思考是否要放棄演員之路，雖然對演戲有興趣但始終難克服現場環境，直到《浪漫醫生金師傅》韓石圭前輩給他鼓勵，「孝燮啊，演戲很好玩吧？但如果演得好，那會更好玩哦。」這句話成為他人生的轉捩點，讓他重新燃起對演戲的渴望，也在這樣的時機點，他收到了《全知讀者視角》的角色提案。



當安孝燮詢問導演金秉祐為何選中他擔任主角？導演告訴他：「因為你看起來非常平凡。」安孝燮從沒想過有一天「平凡」兩個字會用來形容他自己，他以往演出的電視劇角色中，總是有著鮮明的個性與行動表現，但這一次《全知讀者視角》希望他展現的是一般人的平凡，盡量貼近忙碌生活的大家，外型也穿上了老派又寬鬆的過時西裝，化妝也刻意不明亮而選擇暗色階的底色，讓自己看起來不那麼光鮮亮麗，而是平凡社畜。



《全知讀者視角》改編自原著小說與漫畫，不過如果你還沒有看過原著，也是能夠直接觀賞這部電影的！甚至不被原設定影響，可能觀影經驗會更好。《全知讀者視角》劇情描述一部連載了10年的網路小說，到了後期僅存1位讀者，也就是金獨子（安孝燮飾），在小說公布結局的那一天，第一集的情節竟然直接在現實上演！只有金獨子知道劇情的發展，當他遇上了小說中努力破解任務的男主角劉眾赫（李敏鎬飾）時，兩人能夠創造一個更完美的小說結局嗎？《全知讀者視角》全台熱映中。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞