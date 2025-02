BLACKPINK成员Jisoo「收到恋人的讯息」新歌〈earthquake〉MV预告公开！即将带来震撼感受~

人气女团 BLACKPINK 的成员 Jisoo(金智秀)即将以solo曲〈earthquake〉(地震)回归,预告公开不到12小时就突破百万观看!

Jisoo 在全新迷你专辑《AMORTAGE》即将在2月14日情人节当天发行,她透过个人 YouTube 频道公开了主打歌〈earthquake〉的 MV 预告。

▼预告:



预告中,Jisoo 以干练时尚的职业女性造型展现全新魅力。就在这时,她收到了恋人的讯息,随即整个空间彷佛震动起来,手机被某天当作证物扣押起来,进一步引发网友们对 MV 正片的好奇心。最后以运行中的测谎机收尾,真的是让人太好奇啦!!



与此同时,Jisoo 的嗓音唱出「It hits me like an earthquake」(他像地震般冲击著我),预示著一种无法控制的紧张感。

〈earthquake〉是一首描写强烈且无法停止的爱情歌曲。由 Jisoo 亲自参与歌词创作,透过震撼人心的编曲与大胆的歌词,展现爱情的巅峰、危险与原始能量,共收录了四首歌曲。

▼专辑抢先听:



Jisoo 的全新迷你专辑《AMORTAGE》将於14日下午两点(韩国时间)在全球各大线上音乐平台公开,当天下午也会在首尔 CGV 清潭 CineCity 举办特别粉丝见面会《SOO IN LOVE》,与粉丝们进行更多的互动交流。



